Galatasaray’ın hedefi Kolo Muani!

Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, ses getirecek bir transfer için kollarını sıvadı. Fransız basını, Juventus'ta kiralık oynayan 26 yaşındaki santrfor Kolo Muani için Cimbom'un devrede olduğunu yazdı.

Muani ile Galatasaray'ın yanı sıra Manchester United, Arsenal ve Tottenham'ın da ilgilendiği belirtildi. PSG, Muani'yi 2023'te Eintracht Frankfurt'tan 95 milyon Euro'ya almıştı. 2024/25 sezonunda PSG ve Juventus formalarıyla tüm kulvarlarda 27 maça çıkan Kolo Muani, 7 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.