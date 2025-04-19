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Beşiktaş'tan Berg hamlesi!

Beşiktaş'ın, Bodo Glimt forması giyen Patrick Berg'e yıllığı 1 milyon Euro’dan 4 senelik sözleşme önerdiği öğrenildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Nisan 2025
Beşiktaş’tan Berg hamlesi!

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Orta saha transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın Norveç ekibi Bodo Glimt'te forma giyen Patrick Berg için girişimlerini hızlandırdığı ve oyuncuya teklifte bulunduğu öğrenildi.

Siyah-Beyazlılar'ın 27 yaşındaki ön liberoya yıllık 1 milyon Euro'dan 4 senelik kontrat önerdiği belirlendi. Kartal, Bodo Glimt'le de bonservis pazarlıklarını sürdürüyor. Takımıyla 2028 yılına kadar kontratı bulunan Berg'in de Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. Bu sezon 22 maça çıkan Berg 2 gol, 3 asiste imza attı.

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