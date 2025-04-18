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Aynı ciddiyetle devam! Portekizli hoca Jose Mourinho oyuncularına gevşemeyi yasakladı

Mourinho cezalı ve sakat oyuncuları olan Kayserispor’a karşı oynayacakları maç öncesi uyarıda bulundu. Portekizli çalıştırıcının “Kazandığımız maçlardaki aynı ciddiyetle oynayalım” dediği öğrenildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :18 Nisan 2025
Aynı ciddiyetle devam! Portekizli hoca Jose Mourinho oyuncularına gevşemeyi yasakladı

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Fenerbahçe deplasmanına çıkacak Kayserispor'da eksikler can sıkarken Sarı-Lacivertli takımın hocası Jose Mourinho'dan bu maç öncesi öğrencilerine uyarı geldi.

Portekizli çalıştırıcının "Artık sezonun son bölümündeyiz. Ligde sadece 7 maç kaldı. Hepsi bizim için final niteliğinde. Kazandığımız maçlardaki aynı ciddiyetle Kayserispor'a karşı oynayalım" dediği öğrenildi.

Kasımpaşa maçında 5 futbolcusu kart cezalısı durumuna düşen Kayserispor'da 2 isim sakatlık yaşamıştı. Majid Hosseini; Mehdi Bourabia, Kartal Kayra Yılmaz, Miguel Cardoso ve Dimitrios Kolovetsios cezalı duruma düşmüştü. Stephane Bahoken aşil tendonundan Yaw Ackah da hamstringinden sakatlanmıştı.

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