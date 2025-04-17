Yusuf Fehmi Genç’ten 2 altın bir gümüş!

Avrupa Halter Şampiyonası'nın 4'üncü gününde erkekler 73 kiloda milli halterci Yusuf Fehmi Genç silkmede 194 kilo ile Avrupa rekoru kırarken toplamda ise 348 kilo derecesiyle rekora ortak oldu.



Sporcumuz böylece 2 altın madalya kazandı. Moldova'da devam eden şampiyonada Yusuf Fehmi Genç koparmada ise 154 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalya kazandı. Bu kiloda diğer sporcumuz Muhammed Furkan Özbek da silkmede gümüş madalya aldı. Kadınlar 64 kiloda mücadele eden milli sporculardan Aysel Özkan ise koparmada altın, toplamda gümüş madalya kazandı.

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