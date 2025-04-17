Mertens servet tepti

Cimbom'da sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Dries Mertens ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarı- Kırmızılılar'da sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 37 yaşındaki futbolcuya MLS Ligi'nden 2 yıl için 8 milyon dolarlık teklif geldiği iddia edildi. Mertens bu teklifi, "Sezon sonunda futbolu bırakacağım" diyerek reddetti. Bu sezon 44 maçta forma giyen yıldız futbolcu 5 gol atarken 18 de asist yaptı.



ZANIOLO SIKINTISI

Fiorentina'da kiralık oynayan Nicolo Zaniolo'nun sezon sonunda opsiyonu devreye girmeyecek. 25 yaşındaki İtalyan yıldız sezon sonunda yeniden G.Saray'a dönecek. Zaniolo'nun Galatasaray'a dönmek istemediği öğrenildi. Cimbom, gelecek yıl da oyuncusunu başka bir kulübe kiralamak zorunda kalacak.

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