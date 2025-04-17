Dursun Özbek: Kadıköy’den duyulsun

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu'nda ezeli rakibi Fenerbahçe'ye göndermede bulundu. Özbek, "Erkek basketbol takımımız Şampiyonlar Ligi'nde Final Four'a kaldı. Hepimizi gururlandıran kadın voleybol takımımız da yarın akşam (bu akşam) üçüncülük mücadelesine başlayacak.



Hafta sonu da evimizde tekerlekli sandalye basketbol takımımız şampiyonluk için son maçına çıkacak. Tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Bu takımlarımıza alkış istiyorum... Tabii kuvvetli alkışın esası, bunun Kadıköy'den duyulması" diye konuştu. Başkan Özbek, "Camiamızın bir 'Mayıslar Bizimdir' mottosu var. Mayıs ayı da gelmek üzere. Tüm algı çalışmalarına rağmen hedeflerimize doğru dimdik ilerliyoruz. 25. şampiyonluğa ve 5. yıldıza hep birlikte ulaşacağız" dedi.

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