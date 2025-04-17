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Bir dönem Hatay’da oynayan ve gol kralı olan Boupendza'dan acı haber!

29 yaşındaki Aaron Boupendza, Çin’de yaşadığı binanın 11. katından düştü ve öldü. Gabonlu yıldızı kardeşinin ittiği iddia edildi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :17 Nisan 2025
Bir dönem Hatay’da oynayan ve gol kralı olan Boupendza’dan acı haber!

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Ülkemizde Hatayspor forması giyen ve gol krallı olan Aaron Boupendza hayatını kaybetti. Şok ölüm futbol camiasını da şok etti. Çin polis kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Boupendza'nın kardeşi kısa süre önce yaşadığı daireye geldi ve aralarında tartışma çıktı. Bu tartışma sonrası Boupendza'nın 11. kattan atıldığı ihtimali üzerinde duruluyor. İkinci ihtimal olarak kazara düşme, üçüncü ihtimal olarak intihar gösterildi.

Gabon Cumhurbaşkanı Brice Clotaire Oligui Nguema, son olarak Çin kulübü Zheijang FC forması giyen Aaron Boupendza için, "Gabon futbolunu gururlandıran yetenekli santrfor Aaron Boupendza'nın trajik ölümünü büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Ailesine ve arkadaşlarına en içten taziyelerimi sunuyorum" açıklaması yaptı. Hatayspor ise yaptığı açıklamada, "Hatayspor'umuzun formasını giyen ve gol krallığı yaşayan Aaron Boupendza'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Başta ailesi ve sevenlerine, Zhejiang FC takımına ve camiamıza başsağlığı ve sabır diliyoruz. Huzur içinde uyu kral" ifadeleri kullanıldı.

LEMINA'DAN OLAY PAYLAŞIM
Şüpheli ölümü sonrası Boupendza'nın Gabon Milli Takımı'ndan arkadaşı Lemina'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Lemina sosyal medya hesabından, "Bugün öfkem çok büyük. Kendilerine kardeş, dost veya başkaları diyen ve sana bu yönde öğüt veren kişiler, umarım en azından gidip anne ve babandan samimiyetle af dilerler. Çünkü bugün hepimiz suçluluk duygusunu hissediyoruz" diye konuştu. R.Bükreş'te Boupendza'nın teknik direktörlüğünü yapan Marius Sumudica, "Gözyaşlarımı tutamıyorum! Kelimeler kifayetsiz" dedi.

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