8 yılda 266 maç!

Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi (CIES) kariyerlerinin başlangıcından itibaren en çok resmi maç oynayan 2001 veya sonrasında doğan futbolculardan oluşan bir liste paylaştı. Paylaşılan listenin ilk sırasında Türkiye'den Beşiktaş'ın Arnavut yıldızı Ernest Muçi de kendisine yer buldu. 16 yaşında ilk resmi maçına çıkan 24 yaşındaki futbolcu şu ana kadar 266 karşılaşmada forma giydi. Muçi'nin bir yılda ortalama 36.9 maça çıktığı belirtildi. Listede Türkiye'den bir oyuncu daha bulunuyor. Bodrum FK'da forma giyen 23 yaşındaki Gökdeniz Bayrakdar da 268 maçla bu listede yer alan tek Türk futbolcu oldu.

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