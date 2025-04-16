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Arda Güler piyangosu

Arda Güler için M.United’ın 60 milyon Euro vereceği öğrenildi.Transfer gerçekleşirse F.Bahçe’nin kasasına 12 milyon Euro gireceği öne sürüldü

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :16 Nisan 2025
Arda Güler piyangosu

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real Madrid'de Arda Güler, 11'e girmekte zorlanıyor... Manchester United'ın Arda'yıkadrosuna katmaya kararlı olduğu öne sürülüyor. İspanyol basını; Kırmızı Şeytanlar'ın transfer için 60 milyon Euro'yu gözden çıkardığını yazdı. Arda'nın %20 ihtimalle United'a gideceği öğrenildi.

Transfer gerçekleşirse Fener'in ise kasasına 12 milyon Euro gireceği belirtiliyor. Real Madrid 2023 yılının yazında Fenerbahçe'den Arda Güler'i 6 yıllığına kadrosuna katmıştı. Genç futbolcunun transferine bonuslarla birlikte 30 milyon Euro verildiği resmen duyurulmuştu. Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada sonraki satıştan da Sarı-Lacivertliler'e yüzde %20 pay verileceği ifade edilmişti.

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