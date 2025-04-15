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Beşiktaş’ın maaşını ödediği Aboubakar Immobıle’den fazla gol attı!

Kartal’ın Hatay’a gönderdiği Aboubakar bu yıl 4 gol atarken büyük umutlarla transfer edilen Immobile ise 2 gol attı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :15 Nisan 2025
Beşiktaş’ın maaşını ödediği Aboubakar Immobıle’den fazla gol attı!

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Beşiktaş golcü konusunda büyük sıkıntı çekiyor. Geçen sezon bu bölgede yaşanan sıkıntı bu sezon da devam ediyor. Siyah-Beyazlılar'ın Hatayspor'a gönderdiği Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar, 2025 yılında 4 kez fileleri havalandırdı. Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Ciro Immobile ise bu sezon sadece 2 kez gol sevinci yaşadı. Tecrübeli oyuncu, son haftalarda ilk 11'e girmekte zorlanıyor.

Bilindiği gibi Hatayspor'a gönderilen Aboubakar'ın maaşını Beşiktaş ödüyor. Siyah-Beyazlılar'ın Başkanı Serdal Adalı, 2 gün önce Divan Kurulu'nda yaptığı açıklamada, "Immobile'nin yıllık net maaşı 6 milyon Euro. Yüzde 40 vergisi var 2.5 milyon Euro, etti 8.5 milyon Euro. 2 milyon Euro da imza parası var, etti 10.5 milyon Euro. Bir taraftan da 4.6 milyon Euro Vincent Aboubakar'ın maaşını ödeyip Hatayspor'a yolluyoruz, yerine 10 milyon Euro'ya alabilmek için... Tek santrfor bölgesi için bütçeye yıllık 17 milyon Euro yük binmiş" ifadelerini kullanmıştı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer de bu sezonki kötü gidişata merhem olamadı BEŞİKTAŞ'TA bu sezon görev yapan teknik direktörlerin performansları dikkat çekiyor. Siyah-Beyazlılar'da bu sezon görev yapan teknik direktörlerden Serdar Topraktepe, 7 maçta 2 galibiyet aldı ve 1.4 puan ortalaması yakaladı. Sonrasında görev yapan Van Bronckhorst ise 12 maçta 6 galibiyet elde etti. 1.8 puan ortalaması tutturdu. Ole Gunnar Solskjaer 10 maçta 5 galibiyet aldı ve 1.7 puan ortalaması ile Van Bronckhorst'un gerisinde yer aldı. Aynı tas aynı hamam! Scout görevi üstlenmiştim Soruşturma başlatıldı.

Beşiktaş'ta eski başkan Hasan Arat'ın Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk tarafından yumruklanması sonucu yaşanan arbede ile ilgili soruşturma başlatıldı. Yapılan açıklamada olayda dahli bulunan kişiler hakkında incelemeler yapıldığını bildirilerek sonucun kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.

1 AYDIR GOLÜ YOK
Beşiktaş'ın İtalyan golcüsü Ciro Immobile ligde yaklaşık 1 aydır gol atamıyor. Tecrübeli oyuncu son golünü 10 Mart'ta G.Antep'e attı.
Beşiktaş'ta jübile yapmak istedim.Eski Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup, "Beşiktaş'a dönüp 1 yıl oynayıp bırakmayı düşündüm. Görüşmeler de oldu ancak o dönemki yönetim farklı transferlere yöneldi.

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