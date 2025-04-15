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Antalya’da futbol şöleni!

Antalya'da düzenlenecek olan Junior World Cup 2025 (Çocuklar Futbol Dünya Kupası),'e 4 kıtadan, 28 ülkeden, 300'den fazla takım ve 2.000'in üzerinde genç futbolcu katılacak.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :15 Nisan 2025
Antalya’da futbol şöleni!

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Çocuk futbolunun en prestijli organizasyonlarından biri olan Junior World Cup 2025 (Çocuklar Futbol Dünya Kupası), ikinci kez Antalya'da düzenleniyor. 16-20 Nisan tarihlerinde Belek'te gerçekleşecek dev organizasyona, 4 kıtadan, 28 ülkeden, 300'den fazla takım ve 2.000'in üzerinde genç futbolcu katılacak.

Avrupa'nın ve dünyanın en önemli kulüplerinin altyapı takımlarını ağırlıya turnuva bu yıl Bayern Münih, Manchester City, Dortmund, CSKA, Club Brugge, Sporting Lizbon, Beşiktaş, Altınordu, Samsun, Antalya ve Ümraniye gibi kulüplerin genç yetenekleri sahne alacak.

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