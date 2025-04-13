Yine bana hüsran: Beşiktaş evinde Başakşehir’e 2 golle teslim oldu!

Kartal yıkıldı. Geçtiğimiz hafta Kasımpaşa önünde beraberliği son anda kurtaran Beşiktaş bu kez evinde Başakşehir'e 2-0 yenilerek 3. sıraya çıkma şansını tepti. 3'te Salih'in şutunda top auta çıktı. 16'da Rashica'nın yakın mesafeden yaptığı vuruşta Muhammed topu iki hamlede kontrol etti. 28'de Rafa Silva'nın vuruşunda Duarte topu kornere attı. 30'da Rashica'nın vuruşunda Muhammed topu kurtardı. 32'de Brnic'in vuruşunda Mert topu kornere attı.



YUSUF SARI'YI DURDURAMADILAR

İkinci yarının 46. dakikasında ceza sahasına giren Rashica'nın yakın köşeye yaptığı vuruşta top dışarı gitti. 54'te Rashica'nın ortasına kafa vuran Paulista'nın vuruşunda Muhammed'in dokunduğu top üst direkten döndü. 62'de Crespo'nun pasında Yusuf Sarı attığı golle Başakşehir'i 1-0 öne geçirdi. Aynı oyuncu 76'da çaprazdan yaptığı vuruşla farkı ikiye çıkardı: 0-2. Böylece Beşiktaş maçı 2-0 kaybetti.

SAKATLARA MUÇİ DE EKLENDİ

Beşiktaş'ta sakatlar kervanına Ernest Muçi de eklendi. Karşılaşmanın 26. dakikasında sakatlanan Arnavut futbolcu oyundan çıkmak zorunda kaldı. Siyah-Beyazlı oyuncunun yerine oyuna Joao Mario girdi. Ernest Muçi'nin durumu bugünkü kontroller sonrası belli olacak.

B.ŞEHİR BEŞİKTAŞ'I SOLLADI

Beşiktaş ile Başakşehir dün ligde 34. kez karşı karşıya geldi. Bundan önceki 33 karşılaşmada iki takım da 9'ar galibiyet elde etmişlerdi. Beşiktaş ile Başakşehir 15 maçta da beraberliği bozamamışlardı. Başakşehir dün aldığı galibiyetle Beşiktaş önünde 10. kez kazandı.

İÇ SAHADA 4. YENİLGİ

Beşiktaş, Başakşehir mağlubiyetiyle bu sezon evinde 4. kez sahadan puansız ayrılmış oldu. Kartal Dolmabahçe'de bu sezon Kasımpaşa, Göztepe ve Gaziantep karşısında sahadan yenilgiyle ayrılarak taraftarını kahretmişti.

TEK HEDEFİMİZ AVRUPA

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Beşiktaş maçından sonra oyuncularını tebrik ederek, "Futbolcularım muazzama yakın oynadı. Tek hedefimiz Avrupa'ya gitmek. Bu nedenle galibiyetlere devam etmek istiyoruz" dedi.