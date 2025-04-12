PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Mourinho’dan sihirli dokunuş

Jose Mourinho, ligdeki maçlarda 133 değişiklik yaparak 21 gol attırdı... Portekizli çalıştırıcı bu alanda ligin zirvesinde yer alıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :12 Nisan 2025
Mourinho’dan sihirli dokunuş

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Bu sezon Süper Lig'de yaptığı değişikliklerden en fazla skor katkısı alan teknik direktörlerin başında Fener'in hocası Jose Mourinho geliyor... 28 maça çıkan 62 yaşındaki çalıştırıcı 133 değişiklik yaparak 21 kez skora katkı vermeyi başardı. Mourinho'yu ikinci sırada Göztepe'nin hocası Stanimir Stoilov takip ediyor. Bulgar teknik adam 28 maçtaki 141 değişikliğe 17 gollük bir istatistik yakaladı. 28 maça çıkan Selçuk İnan ise üçüncü sırada yer alırken Gaziantep FK 131 değişiklikte 16 kez rakip ağları sarstı. Öte yandan listenin başında bulunan Mourinho, ezeli rakip G.Saray'ın hocası Okan Buruk'u bu alanda geri bırakmayı başardı.

TEK HEDEF ŞAMPİYONLUK
Cimbom'la puan farkını eriten Fener'de teknik patron Mourinho kalan maçlarda kayıp istemiyor.

FENER'E YAZ GELDİ!
Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını dün sürdürdü. Antrenmanı Sarı- Lacivertli kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım da izledi... Sarı-Lacivertliler, bugün hazırlıklarını tamamlayacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Ekrem İmamoğlu’nun kasası yine devrede! İşte İstanbul’un en şaibeli olayı! Merkezinde Fatih Keleş var
İşte Ekrem İmamoğlu mağdurları! 3 intihar! Tehdit, mobbing ne ararsan var
Başkan Erdoğan’dan 4. Antalya Diplomasi Forumu’nda önemli açıklamalar
Denetim yapılmadı deliller gizlendi! Sözde şeffaf ABB Başkanı Mansur Yavaş denetimden kaçtı: Ne belge verdiler ne denetim yaptırdılar
Jose Mourinho’dan 10 numara kararı! Sivasspor maçı 11’ini belirledi
Başkan Erdoğan’dan 4. Antalya Diplomasi Forumu’nda peş peşe kritik temaslar
Samsunspor - Galatasaray maçı sonrası o isme övgü: Ustalık eseri!
Berk Çetin ile Danla Bilic olayı nedir? Berk Çetin kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor?
CHP’den İBB ve İSKİ personeline Ekrem İmamoğlu baskısı! Zorla imza attırıp fişleme yapıyorlar
Gazze’deki katliamın sesi kısılıyor! Meta’nın dijital sansür skandalına AK Parti MKYK Üyesi Ömer Arvas’tan sert tepki: Soykırım failleriyle yargılanacaklar
İçlerinde İmamoğlu İnşaat da var! CHP’li İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 24 şirkete kayyum atandı
Başkan Erdoğan’ın CHP’li Özel’e açtığı 500 bin TL’lik tazminat davasının detayları ortaya çıktı!
Cimbom Karadeniz’de coştu! Samsunspor - Galatasaray: 0-2 | MAÇ SONUCU
Devlet Bahçeli’den Başkan Erdoğan-DEM heyeti görüşmesine ilişkin flaş açıklama
Okan Buruk eski yıldızını istedi! Galatasaray’dan dev transfer hamlesi
Fenerbahçe’den çılgın kadro! Tam 4 transfer
Başkan Erdoğan ile DEM heyetinin temasında neler yaşandı? İşte PKK’nın feshi için işaret edilen tarih
Emekli zammı için ilk ipucu geldi! Kök aylıklar ne kadar artacak? TAKVİM maaşları hesapladı
Gülen Gözler’in Hasret’i Lale Ilgaz’ı tanı tanıyabilirsen! İşte son hali!
Özgür Özel’den adaylık çıkışı! Mansur Yavaş’a İşine bak mesajı verdi | Ekrem İmamoğlu aday olamazsa ne olacak?