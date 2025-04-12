Mourinho’dan sihirli dokunuş

Bu sezon Süper Lig'de yaptığı değişikliklerden en fazla skor katkısı alan teknik direktörlerin başında Fener'in hocası Jose Mourinho geliyor... 28 maça çıkan 62 yaşındaki çalıştırıcı 133 değişiklik yaparak 21 kez skora katkı vermeyi başardı. Mourinho'yu ikinci sırada Göztepe'nin hocası Stanimir Stoilov takip ediyor. Bulgar teknik adam 28 maçtaki 141 değişikliğe 17 gollük bir istatistik yakaladı. 28 maça çıkan Selçuk İnan ise üçüncü sırada yer alırken Gaziantep FK 131 değişiklikte 16 kez rakip ağları sarstı. Öte yandan listenin başında bulunan Mourinho, ezeli rakip G.Saray'ın hocası Okan Buruk'u bu alanda geri bırakmayı başardı.



TEK HEDEF ŞAMPİYONLUK

Cimbom'la puan farkını eriten Fener'de teknik patron Mourinho kalan maçlarda kayıp istemiyor.



FENER'E YAZ GELDİ!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını dün sürdürdü. Antrenmanı Sarı- Lacivertli kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım da izledi... Sarı-Lacivertliler, bugün hazırlıklarını tamamlayacak.

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