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Ebru Şallı'dan yürek yakan itiraf! Pars'ın o sözlerini unutamıyor: "Beni yeniden doğurdun"

2020 yılında henüz 9 yaşındayken lenfoma nedeniyle hayatını kaybeden oğlu Pars'ın acısını ilk günkü gibi yüreğinde taşıyan ünlü manken Ebru Şallı, duygusal açıklamalarıyla magazin gündemini salladı. 4 yıl süren zorlu tedavi döneminde oğluna ilik verdiğini ifade eden Şallı, nakil sonrası minik Pars'ın kendisine söylediği "Anne, beni yeniden doğurdun" sözlerini gözyaşlarıyla anlattı.

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Ebru Şallı'dan yürek yakan itiraf! Pars'ın o sözlerini unutamıyor: "Beni yeniden doğurdun"

Bir dönemin en ünlü mankenlerinden Ebru Şallı, 2020 yılında henüz 9 yaşındayken lenfoma nedeniyle hayatını kaybeden oğlu Pars'ın acısını ilk günkü gibi yüreğinde taşıyor.

Ebru Şallı, 2020 yılında 9 yaşındayken lenfoma nedeniyle kaybettiği oğlu Pars'ın hastalık ve tedavi sürecine dair yürek burkan açıklamalarda bulundu. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.)Ebru Şallı, 2020 yılında 9 yaşındayken lenfoma nedeniyle kaybettiği oğlu Pars'ın hastalık ve tedavi sürecine dair yürek burkan açıklamalarda bulundu. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.)

OĞLUNDAN YÜREK BURKAN SÖZLER

Dört yıl boyunca hastalıkla mücadele eden oğluna tedavi sürecinde ilik verdiğini açıklayan Şallı, Pars'ın kendisine söylediği "Anne, beni yeniden doğurdun" sözleriyle yürekleri burktu.

Sosyal medya paylaşımlarında oğluna duyduğu özlemi sık sık dile getiren ünlü isim, yıllar geçse de dinmeyen evlat acısını ve yaşadığı zorlu günleri anlattı.

Ebru Şallı'dan yürek yakan itiraf! Pars'ın o sözlerini unutamıyor: "Beni yeniden doğurdun"-3

"OĞLUMA İLİK VERDİM"

Oğlu Pars'ın hastalığıyla mücadele ettiği dönemde yaşadıklarını anlatan Ebru Şallı, tedavi sürecinde ona ilik verdiğini açıkladı.

Oğlunun iyileşmesi için büyük bir mücadele verdiklerini belirten ünlü isim, o günlerden hafızasına kazınan bir anıyı da paylaştı.

Ebru Şallı'dan yürek yakan itiraf! Pars'ın o sözlerini unutamıyor: "Beni yeniden doğurdun"-4

"ANNE BENİ YENİDEN DOĞURDUN"

Şallı, ilik naklinin ardından oğlu Pars'ın kendisine söylediği sözleri unutamadığını dile getirdi.

Pars'ın "Anne, beni yeniden doğurdun" dediğini anlatan Şallı'nın bu açıklaması, anne ile oğulun hastalık sürecinde yaşadığı duygusal anları yeniden gündeme taşıdı.

Ebru Şallı'dan yürek yakan itiraf! Pars'ın o sözlerini unutamıyor: "Beni yeniden doğurdun"-5

"BİR YIL DAHA SENSİZ GEÇTİ"

Oğlunun ölümünün ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Ebru Şallı, geçtiğimiz dönemde Pars ile birlikte çekilen fotoğraflarını takipçileriyle paylaşmıştı.

Şallı, oğluna duyduğu tarifsiz özlemi şu sözlerle dile getirmişti:

"Kalbim, Ponçiğim... 1 yıl daha sensiz geçti. Ben seninleyim canım oğlum hep."

Ebru Şallı'dan yürek yakan itiraf! Pars'ın o sözlerini unutamıyor: "Beni yeniden doğurdun"-6

"TEK ANNE BABA BİZLER DEĞİLİZ"

Ebru Şallı, daha önce katıldığı bir YouTube programında da evlat acısıyla nasıl başa çıkmaya çalıştığını anlatmıştı.

Evlat kaybının bir anne ve babanın yaşayabileceği en ağır acılardan biri olduğunu dile getiren Şallı, benzer acıları yaşayan ailelere seslenmişti. Şallı, şu ifadeleri kullandı:

"Bunu yaşayan tek anne baba bizler değiliz. Ama göz önünde biri olduğum için, bunu yaşayan annelere iyi örnek olmam gerekiyor."

Ebru Şallı'dan yürek yakan itiraf! Pars'ın o sözlerini unutamıyor: "Beni yeniden doğurdun"-7

O ACIYI SONUNA KADAR YAŞADIM"

Acısının hiçbir zaman sona ermeyeceğini belirten Şallı, sözlerini şöyle sürdürmüştü:

"Kendilerini bırakmamalılar, çünkü hiçbir şey çocuklarını onlara geri getirmeyecek. Ben de bir evladım. Benim de bir ailem var. Onları üzmeye hakkım yok. Evet, o acıyı sonuna kadar yaşadım. Yaşamaya da devam edeceğim son nefesime kadar. Ama ben güzel örnek olmak istiyorum o annelere."

Ebru Şallı'dan yürek yakan itiraf! Pars'ın o sözlerini unutamıyor: "Beni yeniden doğurdun"-8

"İŞİNİZE EŞİNİZE, AİLENİZE SARILIN"

Yaşadığı büyük kayba rağmen hayattan kopmamaya çalıştığını anlatan Şallı, kendisine ulaşan ve evlat acısı yaşayan annelere verdiği tavsiyeleri de paylaşmıştı.

Ünlü isim, zor günlerden geçen ailelere şu sözlerle seslenmişti:

"Bazen bana mesaj atıyorlar, onlara şunu diyorum; işinize, eşinize, ailenize sarılın. Çalışın, oyalanın, üretin. Hayattan kopmayın. Ben iletişimdeyim onunla. O hep benimle. Bu değişmeyecek hiç."

Ebru Şallı'dan yürek yakan itiraf! Pars'ın o sözlerini unutamıyor: "Beni yeniden doğurdun"-9

9 YAŞINDA HAYATA VEDA ETMİŞTİ

Ebru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen küçük oğlu Pars, yaklaşık dört yıl boyunca lenfoma ile mücadele etmişti.

Henüz 9 yaşındayken, 16 Nisan 2020 tarihinde hayatını kaybeden Pars'ın ölümü, başta ailesi olmak üzere sanat dünyasında da büyük üzüntü yaratmıştı.

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