Pars'ın "Anne, beni yeniden doğurdun" dediğini anlatan Şallı'nın bu açıklaması, anne ile oğulun hastalık sürecinde yaşadığı duygusal anları yeniden gündeme taşıdı.

"Kalbim, Ponçiğim... 1 yıl daha sensiz geçti. Ben seninleyim canım oğlum hep."

Oğlunun ölümünün ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Ebru Şallı, geçtiğimiz dönemde Pars ile birlikte çekilen fotoğraflarını takipçileriyle paylaşmıştı.

"TEK ANNE BABA BİZLER DEĞİLİZ"

Ebru Şallı, daha önce katıldığı bir YouTube programında da evlat acısıyla nasıl başa çıkmaya çalıştığını anlatmıştı.

Evlat kaybının bir anne ve babanın yaşayabileceği en ağır acılardan biri olduğunu dile getiren Şallı, benzer acıları yaşayan ailelere seslenmişti. Şallı, şu ifadeleri kullandı:

"Bunu yaşayan tek anne baba bizler değiliz. Ama göz önünde biri olduğum için, bunu yaşayan annelere iyi örnek olmam gerekiyor."