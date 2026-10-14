İstanbul'da uçuşlara sağanak engeli!
İstanbul'daki şiddetli yağış ve rüzgâr kesmesi hava ulaşımını felç etti. İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı'na inemeyen 46 uçak yurt içi ve dışındaki havalimanlarına yönlendirildi. Sabiha Gökçen'de durdurulan seferler 22.02'de yeniden başladı.
İstanbul'u etkisi altına alan şiddetli olumsuz hava koşulları, kentin hava ulaşımında da dev aksamalara yol açtı. İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda olumsuz hava şartları nedeniyle iniş yapamayan toplam 46 uçak alternatif havalimanlarına yönlendirildi (pas geçti). Sabiha Gökçen'de rüzgâr kesmesi nedeniyle durdurulan uçuş operasyonları saat 22.02 itibarıyla yeniden normale döndü.
Kenti etkisi altına alan şiddetli sağanak yağış ve fırtına iniş operasyonlarını olumsuz etkiledi. Rüzgâr kesmesi (windshear) ve görüş mesafesinin düşmesi sebebiyle pilotlar pistleri pas geçmek zorunda kaldı.
İSTANBUL HAVALİMANI'NDA 43 UÇAK PAS GEÇTİ
İstanbul Havalimanı'na iniş yapamayan toplam 43 uçak, yurt içi ve yurt dışındaki alternatif havalimanlarına yönlendirildi.
Yurt içi divert (yönlendirme) noktaları:
- Ankara Esenboğa Havalimanı: 16 uçak
- İzmir Adnan Menderes Havalimanı: 10 uçak
- İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı: 8 uçak
- Balıkesir Koca Seyit Havalimanı: 2 uçak
- Çanakkale Havalimanı: 2 uçak
- Antalya Havalimanı: 1 uçak
Yurt dışı divert noktaları:
- Burgaz (Bulgaristan): 2 uçak
- Tahran (İran): 1 uçak
- Atina (Yunanistan): 1 uçak
SABİHA GÖKÇEN'DE UÇUŞLAR GEÇİCİ OLARAK DURDURULDU
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise şiddetli rüzgâr ve rüzgâr kesmesi nedeniyle emniyet gerekçesiyle inişlere bir süre ara verildi, kalkış operasyonları ise saat 21.42'de tamamen durduruldu.
Bu süreçte iniş yapamayan 3 uçak Ankara Esenboğa Havalimanı'na yönlendirildi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda durdurulan iniş ve kalkış operasyonları, havanın elvermesiyle saat 22.02 itibarıyla yeniden başladı.