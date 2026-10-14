İstanbul'u etkisi altına alan şiddetli olumsuz hava koşulları, kentin hava ulaşımında da dev aksamalara yol açtı. İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda olumsuz hava şartları nedeniyle iniş yapamayan toplam 46 uçak alternatif havalimanlarına yönlendirildi (pas geçti). Sabiha Gökçen'de rüzgâr kesmesi nedeniyle durdurulan uçuş operasyonları saat 22.02 itibarıyla yeniden normale döndü.

Kenti etkisi altına alan şiddetli sağanak yağış ve fırtına iniş operasyonlarını olumsuz etkiledi. Rüzgâr kesmesi (windshear) ve görüş mesafesinin düşmesi sebebiyle pilotlar pistleri pas geçmek zorunda kaldı.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA 43 UÇAK PAS GEÇTİ

İstanbul Havalimanı'na iniş yapamayan toplam 43 uçak, yurt içi ve yurt dışındaki alternatif havalimanlarına yönlendirildi.

Yurt içi divert (yönlendirme) noktaları:

Ankara Esenboğa Havalimanı: 16 uçak

İzmir Adnan Menderes Havalimanı: 10 uçak

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı: 8 uçak

Balıkesir Koca Seyit Havalimanı: 2 uçak

Çanakkale Havalimanı: 2 uçak

Antalya Havalimanı: 1 uçak

Yurt dışı divert noktaları:

Burgaz (Bulgaristan): 2 uçak

Tahran (İran): 1 uçak

Atina (Yunanistan): 1 uçak

SABİHA GÖKÇEN'DE UÇUŞLAR GEÇİCİ OLARAK DURDURULDU

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise şiddetli rüzgâr ve rüzgâr kesmesi nedeniyle emniyet gerekçesiyle inişlere bir süre ara verildi, kalkış operasyonları ise saat 21.42'de tamamen durduruldu.

Bu süreçte iniş yapamayan 3 uçak Ankara Esenboğa Havalimanı'na yönlendirildi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda durdurulan iniş ve kalkış operasyonları, havanın elvermesiyle saat 22.02 itibarıyla yeniden başladı.