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Başakşehir'de yollar göle döndü: Araçlar mahsur kaldı!

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Başakşehir sular altında kaldı. Süleyman Demirel Bulvarı ve Kayaşehir'de yollar göle dönerken, çok sayıda araç suda mahsur kaldı, bir otomobil çukura düştü. O anlar dronla görüntülendi.

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Başakşehir'de yollar göle döndü: Araçlar mahsur kaldı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak yağış, Başakşehir'de hayatı adeta felç etti.

Ziya Gökalp Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı ve Kayaşehir Mahallesi İstiklal Caddesi sular altında kaldı. Araçların suda mahsur kaldığı ve bir otomobilin çukura düştüğü felaket anları dron kamerasıyla görüntülendi.

İstanbul'u etkisi altına alan kuvvetli sağanak yağış, kentin yüksek kesimlerinde ve ana arterlerinde su baskınlarına yol açtı. Yağıştan en çok etkilenen noktalardan biri olan Başakşehir'de bulvarlar ve caddeler nehre dönüştü, sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İstanbul'daki şiddetli yağış sebebiyle Başakşehir'de araçlar yollarda mahsur kaldı. (Foto: İHA)İstanbul'daki şiddetli yağış sebebiyle Başakşehir'de araçlar yollarda mahsur kaldı. (Foto: İHA)

SÜLEYMAN DEMİREL BULVARI GÖLE DÖNDÜ, SÜRÜCÜLER MAHSUR KALDI

Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Süleyman Demirel Bulvarı, aniden bastıran sağanak sonrası tamamen sular altında kaldı. Rögarların taşmasıyla göle dönen yolda çok sayıda araç su birikintilerinin içinde mahsur kaldı. İlerleyemeyen araç sürücüleri zor anlar yaşarken çevredekiler yardıma koştu.

Araçların içi suyla doldu. (Foto: İHA)Araçların içi suyla doldu. (Foto: İHA)

KAYAŞEHİR'DE OTOMOBİL ÇUKURA DÜŞTÜ, MANZARA DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ

Benzer görüntüler Kayaşehir Mahallesi İstiklal Caddesi'nde de kaydedildi. Aşırı yağış nedeniyle sularla kaplanan caddede bir sürücü, su birikintisi nedeniyle fark edemediği çukura düştü. Suya gömülen araç, olay yerine çağrılan yol yardım ekiplerinin halatlı müdahalesiyle saplandığı yerden çıkarıldı.

Göle dönen caddelerin her iki yönünde de ulaşımda aksamalar yaşanırken, belediye ve kurtarma ekipleri tıkalı kanalları açmak için yoğun çalışma yürütdü. Sular altında kalan yollar ve mahsur kalan araçlar dron kamerasına yansıdı.

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