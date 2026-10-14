Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak yağış, Başakşehir'de hayatı adeta felç etti.

Ziya Gökalp Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı ve Kayaşehir Mahallesi İstiklal Caddesi sular altında kaldı. Araçların suda mahsur kaldığı ve bir otomobilin çukura düştüğü felaket anları dron kamerasıyla görüntülendi.

İstanbul'u etkisi altına alan kuvvetli sağanak yağış, kentin yüksek kesimlerinde ve ana arterlerinde su baskınlarına yol açtı. Yağıştan en çok etkilenen noktalardan biri olan Başakşehir'de bulvarlar ve caddeler nehre dönüştü, sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.