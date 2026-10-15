Hem işverenleri hem çalışanları yeni asgari ücret heyecanı sardı. Net 28 bin 75, brüt 33 bin 30 lira olan asgari ücrette ne kadar artış yapılacağı aralık ayında belirlenecek. Bu artış asgari ücretlileri doğrudan etkilerken, diğer özel sektör çalışanlarının zam oranları için de referans olacak.

2027 yılı tüm çalışanlar için yeni kazançla başlayacak. Kamu işçilerinin ve memurların ocak zammı için ipuçları enflasyon verileriyle gelirken, özel sektördekilerin gözü ise asgari ücrette yapılacak artışa çevrildi.

Çalışanların gözü ocak zammına çevrildi (Foto: Takvim Foto Arşiv)

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Asgari ücret belirlenirken dikkate alınan en önemli gösterge enflasyon oluyor. Bu yıl da hem gerçekleşen hem beklenen enflasyon verileri ışığında bir karar verilmesi bekleniyor.

Örneğin, asgari ücret ocak ayında yüzde 25 zamlanırsa net tutarı 35 bin 94 lira 38 kuruşa, brütü 41 bin 287 lira 50 kuruşa yükselecek. Yeni Orta Vadeli Program'da 2026 yıl sonu enflasyonu yüzde 28,4 olarak tahmin edildi.

Eğer asgari ücrete enflasyon artışı yapılır ve bu tahmin yansıtılırsa, çalışanların eline geçecek para yaklaşık 7 bin 973 lira artarak 36 bin 48 lira 94 kuruşa çıkacak. Asgari ücretin brütü de 42 bin 410 lira 52 kuruşa ulaşırken, işverene maliyeti de (indirimsiz) 40 bin 874 liradan 52 bin 483 liraya yükselecek.