Asgari ücrette zam pazarlığı kızışıyor: Masada enflasyon ve refah payı var
Yılın sonuna doğru çalışanların gözü ocak zammına çevrildi. Kamu çalışanlarının zammı için ipuçları enflasyon verileriyle gelirken, özel sektördekiler ise asgari ücret artışına kilitlendi. Aralıkta belirlenecek yeni asgari ücret için şimdiden enflasyon formülleri konuşulmaya başladı.
2027 yılı tüm çalışanlar için yeni kazançla başlayacak. Kamu işçilerinin ve memurların ocak zammı için ipuçları enflasyon verileriyle gelirken, özel sektördekilerin gözü ise asgari ücrette yapılacak artışa çevrildi.
Hem işverenleri hem çalışanları yeni asgari ücret heyecanı sardı. Net 28 bin 75, brüt 33 bin 30 lira olan asgari ücrette ne kadar artış yapılacağı aralık ayında belirlenecek. Bu artış asgari ücretlileri doğrudan etkilerken, diğer özel sektör çalışanlarının zam oranları için de referans olacak.
İŞTE FORMÜLLER
Asgari ücret belirlenirken dikkate alınan en önemli gösterge enflasyon oluyor. Bu yıl da hem gerçekleşen hem beklenen enflasyon verileri ışığında bir karar verilmesi bekleniyor.
Örneğin, asgari ücret ocak ayında yüzde 25 zamlanırsa net tutarı 35 bin 94 lira 38 kuruşa, brütü 41 bin 287 lira 50 kuruşa yükselecek. Yeni Orta Vadeli Program'da 2026 yıl sonu enflasyonu yüzde 28,4 olarak tahmin edildi.
Eğer asgari ücrete enflasyon artışı yapılır ve bu tahmin yansıtılırsa, çalışanların eline geçecek para yaklaşık 7 bin 973 lira artarak 36 bin 48 lira 94 kuruşa çıkacak. Asgari ücretin brütü de 42 bin 410 lira 52 kuruşa ulaşırken, işverene maliyeti de (indirimsiz) 40 bin 874 liradan 52 bin 483 liraya yükselecek.
REFAH PAYI EKLENİR Mİ?
Asgari ücretin enflasyon oranının üzerine refah payı eklenerek belirlenmesi de mümkün. Yüzde 30 zam yapılması hâlinde asgari ücret net 36 bin 498, brüt 42 bin 939 liraya çıkacak. Yüzde 35'lik bir zam ise asgari ücretin netini 37 bin 902, brütünü 44 bin 590 liraya taşıyacak.
YIL BOYU GEÇERLİ OLACAK
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, aralık ayında yapacağı toplantıda yeni ücreti belirlerken 2026 yılı boyunca uygulanacağını dikkate alarak karar verecek. Ancak istenirse bir ara zam yapılması da mümkün olacak. Tabii bu da önümüzdeki yıl içerisinde değerlendirilecek.
Belirlenecek ücret sadece asgari ücretlileri değil, çalışan çalışmayan milyonlarca kişiyi etkileyecek.
Asgari ücreti, işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirleyecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, aralık ayının başında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu toplantıya çağıracak.
Ay boyunca yapılacak toplantılar sonucunda yeni asgari ücret karara bağlanacak. Komisyonda işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını ise TİSK temsil edecek. İşçi ve işveren konfederasyonları aralık ayı gelmeden yeni asgari ücret için çalışmalara başlayacak. Beklentiler, talepler toplanacak; hazırlanacak çalışma Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na sunulacak.
NELERİ ETKİLEYECEK?
- İşsizlik maaşında en düşük ve en yüksek tutar
- Kıdem ve ihbar tazminatında en düşük tutar
- En düşük rapor parası
- Doğum izninde verilecek en düşük iş göremezlik ödeneği
- Yarı zamanlı çalışan annelere İŞKUR'un yapacağı ödeme
- Stajyer ödemeleri
- İş arama ve bulma yardımı
- BES'te devlet katkısı limiti ile otomatik katılımda en düşük işçi payı
- SSK, Bağ-Kur, isteğe bağlı primleri
- Genel Sağlık Sigortası primleri
- Hizmet borçlanmasında en düşük ve en yüksek tutarlar
- İhya yapacak esnafın ödeyeceği en düşük tutar
- Sosyal yardımlardan yararlanmak için gelir sınırı...
ASGARİ ÜCRET ZAM SENARYOLARI
|Ücret kalemi
|Mevcut
|% 25 zamlı
|% 28.4 zamlı
|% 30 zamlı
|% 35 zamlı
|●Net
|28.075,50
|35.094,38
|36.048,94
|36.498,15
|37.901,93
|●Brüt
|33.030,00
|41.287,50
|42.410,52
|42.939,00
|44.590,50
|●İşverene maliyeti (indirimsiz)
|40.874,63
|51.093,29
|52.483,02
|53.137,02
|55.180,75
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