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Galatasaraylı Victor Osimhen’in sevgilisi kaza yaptı! Hamile model tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı

Eyüpsultan Kemerburgaz'da meydana gelen 3 araçlı trafik kazasında, Galatasaraylı futbolcu Victor Osimhen'in hamile sevgilisi Stefanie Kim Ladewig'in kullandığı cip kazaya karıştı. Tedbir amaçlı hastaneye götürülen Ladewig'in sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

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Galatasaraylı Victor Osimhen’in sevgilisi kaza yaptı! Hamile model tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı

Eyüpsultan'da Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen'in (27) model sevgilisi Stefanie Kim Ladewig'in (26) kullandığı cip, önce önündeki araca ardından karşı yönden gelen cipe çarptı. 3 aracın karıştığı kazada yaralanan olmazken 8 aylık hamile olduğu öğrenilen Ladewig'ın kontrol amacıyla hastaneye gittiği öğrenildi.

Victor Osimhen'in sevgilisi Stefanie Kim Ladewig kaza yaptı. (Foto: DHA)Victor Osimhen'in sevgilisi Stefanie Kim Ladewig kaza yaptı. (Foto: DHA)

OSIMHEN'İN SEVGİLİSİ KAZA YAPTI

Kaza, dün saat 15.10 sıralarında Kemerburgaz Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Galatasaraylı futbolcu Victor Osimhen'in model sevgilisi Stefanie Kim Ladewig'in kullandığı 34 RID 534 plakalı cip, viraja girdiği sırada Paris T.'nin kullandığı 34 UL 2265 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.

Galatasaraylı futbolcu Victor Osimhen ve sevgilisi Stefanie Kim Ladewig. (Foto: DHA)Galatasaraylı futbolcu Victor Osimhen ve sevgilisi Stefanie Kim Ladewig. (Foto: DHA)

KAZADA YARALANAN OLMADI

Çarpmanın ardından direksiyon hakimiyetini kaybeden Ladewig'in kullandığı cip, karşı yönden Kemerburgaz istikametine ilerleyen Elif R.'nin kullandığı 34 KVS 004 plakalı cipe çarptı. İki cip ile bir hafif ticari aracın karıştığı kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu.

Kazada yaralanan olmadı, Osimhen'in hamile sevgilisi tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. (Foto: DHA)Kazada yaralanan olmadı, Osimhen'in hamile sevgilisi tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. (Foto: DHA)

HAMİLELİĞİ NEDENİYLE HASTANEDE KONTROL EDİLDİ

Kazanın ardından Sarıyer Maslak'taki özel bir hastaneye giden Stefanie Kim Ladewig'in, 8 aylık hamileliği nedeniyle kontrol amacıyla hastaneye başvurduğu öğrenildi. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Ladewig, kontrollerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

Almanya'nın Berlin kentinde dünyaya gelen Stefanie Kim Ladewig'in modellik yaptığı, sanal medya üzerinden moda ve güzellik alanında içerikler paylaştığı öğrenildi.

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