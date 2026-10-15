2027 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi için aralık ayında ilk toplantılar yapılacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu , yeni asgari ücreti en geç 31 Aralık'ta açıklayacak.

Emeklilik için prim ihtiyacı olanlar ya da Bağ-Kur günlerini satın almak isteyen esnaf için hesaplı borçlanmada son 2,5 aya girdik. Aralık ayı ile birlikte asgari ücretteki artış, borçlanma maliyetlerini de artıracak. Yıl sonuna kadar borçlananlar daha az ödeyecek.

Yıl sonu enflasyon verileriyle ilgili çok önemli tahminler ortaya çıktı. 3 aylık oran yüzde 5,57 oldu. Yıl sonu için Orta Vadeli Program 'da yüzde 28,4 oranı tahmin ediliyorken anketlerden de yüzde 29-30 aralığında sonuçlar çıktı.

Asgari ücret belirlenirken işçilerin geçim durumu, alım gücü, işveren maliyeti gibi birçok veri değerlendiriliyor. Ancak en önemli verilerden birisini ise enflasyon oluşturuyor.

Tahminler ortaya çıktı (Foto: Takvim Foto Arşiv)

Bu oranlar asgari ücreti nasıl etkiler?

Geçtiğimiz yıl gerçekleşen enflasyon ve beklenen enflasyon ortalamalarına göre yüzde 27 artış yapılmıştı. Bu yıl için de yine yüzde 25-30 aralığında bir oranda artış yapılması bekleniyor.

Bu oranlara göre asgari ücret kaç lira olur?

Yüzde 25 artış olduğunda 33.030 olan brüt asgari ücret 41.287,50 TL'ye çıkacak. Net asgari ücret ise 28.075,50 TL'den 35.095 TL'yi bulacak.

Yüzde 30 artış yapıldığında ise yeni brüt ücret 42.939 TL olacak. Net asgari ücret, yüzde 30 artışla 36.500 TL'ye ulaşacak. OVP'deki yüzde 28,4 oranı uygulandığında ise brüt asgari ücret 42.410 TL'ye çıkacak. Net asgari ücret ise 36 bin 49 TL olacak.