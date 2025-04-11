Samsun’da zorlu randevu

Süper Lig'de 71 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde lider durumda bulunan Galatasaray, ligin 31. haftasında bugün saat 20.00'de Samsunspor'a konuk olacak. Ozan Ergün'ün düdük çalacağı zorlu karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.



Şampiyonluk mücadelesi veren Cimbom rakibini mağlup ederek hem Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 6'ya çıkarmak hem de rakibini Sivas deplasmanı öncesi baskı altına almak istiyor. Sarı-Kırmızılı takımda sakatlığı süren Jelert'in yanı sıra son idmanda sakatlanan Kaan Ayhan ve Kerem Demirbay'da forma giyemeyecek. Kırmızı kart cezalısı Frankowski de takımdaki yerini alamayacak.

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