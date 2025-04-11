Osayi’de işler tersine döndü

Fenerbahçe'de uzun süredir yeni kontratı hakkında konuşulan ve sonuç alınamayan Osayi-Samuel ile ilgili gelişmeler yaşanıyor... Son Trabzonspor maçında etkili performans gösteren oyuncu için Sarı-Lacivertli yönetimin daha önce teklif yaptığı öğrenilmişti. Paradan dolayı sözleşme teklifini kabul etmeyen Nijeryalı yıldızın, şimdi Kanarya'da kalmaya sıcak baktığı öne sürülüyor.



Bu sefer ise Fenerbahçe yönetiminin 27 yaşındaki savunmacının kalmasına sıcak bakmadığı belirtiliyor. Bunun sebebi ise Fenerbahçe'nin ara transferde Ognjen Mimovic'i kadrosuna katması olarak gösteriliyor. Kanarya, Sırp yıldızı 4 milyon Euro bedelle Kızılyıldız'dan kadrosuna katmıştı. Mimovic sezon sonuna kadar Zenit'e kiralanmıştı. 20 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda Fenerbahçe'ye döneceği gelen bilgiler arasında.



Öte yandan Osayi için Premier Lig'e gideceği yönünde haberler bir süredir gündemdeydi. Güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olarak gösterilen Nijeryalı futbolcu, bu sezon 32 maçta 1979 dakika sahada kalırken 2 asistlik katkı verdi. Nijeryalı yıldız, en son 4-1 kazanılan Trabzon derbisindeki performansı ile göz doldurdu.

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