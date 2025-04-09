Kulüp tarihine geçti: Rekora koşuyor

Beşiktaş'ta bu sezon ortaya koyduğu performansla takımı sırtlayan isimlerin başında gelen Rafa Silva gözünü Mario Gomez'in rekoruna dikti. Siyah- Beyazlılar ile bu sezon 41 maçta sahaya çıkan ve 14 gol, 11 asiste 25 gollük katkı sunan 31 yaşındaki futbolcu kalan 8 mücadelede 10 gole daha katkı yapması durumunda Beşiktaş tarihinin bir sezonda en fazla skor katkısı yapan yabancı futbolcusu olacak. Bu rekoru 2015-16 sezonunda Beşiktaş formasıyla çıktığı 41 maçta 28 gol, 6 asistle 34 gole katkı sağlayan Alman golcü Mario Gomez elinde bulunduruyor.



STOPER KRİZİ

Beşiktaş'ta Başakşehir ile oynanacak maç öncesi stoper krizi yaşanıyor. Siyah-Beyazlılar'da Tayyip cezalı, Uduokhai ve Emirhan ise sakat. Zorlu maçta stoper tandeminde Gabriel Paulista'nın yanında Norveçli sağ bek Jonas Svensonn'un görev yapması bekleniyor.

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