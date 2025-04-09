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Adalı’dan yeni sezon için flaş hamle!

Serdal Adalı, TFF yönetiminden memnun olmayan Dursun Özbek, Ertuğrul Doğan ve diğer kulüp başkanları ile ilerleyen günlerde bir araya gelip yönetimin devam etmemesi için destek isteyek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :09 Nisan 2025
Adalı’dan yeni sezon için flaş hamle!

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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı flaş bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Özellikle Galatasaray derbisi için istenen yabancı hakeme rağmen maçı Yasin Kol'un yönetmesi sonrası mevcut TFF'ye olan güvenin kaybeden Adalı'nın öncülük ettiği bir ekibin İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki TFF yönetiminden memnun olmayan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve diğer kulüp başkanları ile önümüzdeki günlerde bir araya gelip bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.

DESTEK İSTEYECEK
Adalı'nın yapılacak olan görüşmede yeni sezonda mevcut TFF yönetiminin tamamını değiştirmeyi teklif edeceği bunun için de tüm başkanlardan destek isteyeceği ifade ediliyor. Adalı'nın, Hacıosmanoğlu yönetiminin yeni sezonda devam etmemesi için yapılacak stratejileri başkanlarla paylaşacağı da gelen haberler arasında.

FLAŞ JOVİC İDDİASI
Milan'ın yıldızı Luka Jovic için önemli bir transfer itirafı geldi. Sırp golcünün babası, "Beşiktaş ve Trabzonspor, Jovic ile ilgileniyor ama Milan'da kalması daha iyi olur. Kulüpte çok fazla değişiklik olursa, o zaman Milan'da kalmak mümkün olmayabilir" dedi. Ayrıca Monza da oyuncunun peşinde.

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