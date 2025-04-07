Trabzonspor’dan kırmızı isyanı! Banza ile Amrabat arasında yaşanan pozisyon sosyal medyada gündem oldu

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe evinde Trabzonspor ile karşılaştı. Müsabakanın 18. dakikasında Banza ile Amrabat arasında yaşanan pozisyon sosyal medyada gündeme oturdu.
Bordo-Mavili taraftarlar, Amrabat'ın kırmızı kart görmesi gerektiğini savundu. Simon Banza'nın koluna gelen tekmeden dolayı yerde kalması sonrası sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundu.
Acı içinde yerde kalan Banza, yaklaşık 5 dakika saha kenarında kaldı. Maçın hakemi Amrabat'a sarı kart gösterdi. Trabzonspor cephesi de yaşanan bu pozisyon sonrası Amrabat'ın kırmızı kart görmesi gerektiğini savundu.