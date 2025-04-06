Igor Tudor, Kenan Yıldız hakkında konuştu: Yapacağı çok iş var

Juventus Teknik Direktörü Igor Tudor, ligde Roma ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu. Hırvat teknik adam, milli futbolcu Kenan Yıldız ile ilgili "Kenan Yıldız, kendisini futbola vermiş bir oyuncu. Yeteneği ortada ve hepimiz bunu görüyoruz. Her futbolcu gelişmesinde ve çalışmasında istikrar olmalı, gerçek şampiyonlar asla tatmin olmaz. Hala yapacağı çok iş var! Ama başlangıç noktası çok iyi" ifadelerini kullandı.

Tudor, Kenan'ın bugünkü Roma maçında ilk 11'de olup olmayacağına yönelik sorunun ardından "Göreceğiz." yanıtını verdi.