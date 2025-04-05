4 isme ‘saldırı’dan sevk

Fenerbahce Galatasaray maçında yaşanan olayların ardından PFDK sevkleri açıklandı. Fenerbahçe'den teknik direktör Jose Mourinho ile Mert Hakan Yandaş tedbirli olarak, Galatasaray'dan da Barış Alper Yılmaz ile Kerem Demirbay saldırıdan dolayı PFDK'ya sevk edildi. Bu isimlerin talimatname gereği 5 ila 10 maç arasında ceza almaları bekleniyor.



Eğer verilecek cezalar 4 maç ve üzeri olursa bu cezalar tüm kulvarlarda geçerli olacak. Ayrıca Sarı-Lacivertliler'in Brezilyalı yıldızı Fred de hakaret nedeniyle tedbirli olarak kurula sevk edildi. Fenerbahçe'de tedbirli olarak sev edilen isimler Trabzonspor maçında görev yapamayacak. Mourinho da takımının başında sahada olamayacak.

CEZALAR MAÇA KADAR AÇIKLANSIN

Sarı-Lacivertliler'in tedbirli olarak sevk edilen isimlerle ilgili kararın Trabzon karşılaşması öncesi açıklanmasını istediği öğrenildi. Fenerbahçe, kupadaki Galatasaray derbisinin ardından PFDK'ya sevk edilen isimler için harekete geçti.



A Spor'un aktardığı bilgide, Sarı-Lacivertliler'in PFDK'dan sevk edilen isimlerle ilgili olağanüstü toplantı talep ettiği söyleniyor. Kanarya, tedbirli olarak sevk edilen isimlerle ilgili kararın Trabzonspor maçı öncesi açıklanmasını istedi. Fenerbahçe'nin yarın Kadıköy'de Trabzonspor'a karşı oynayacağı maç zirve yarışı için büyük önem arz ediyor.