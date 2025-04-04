Özbek’ten prim jesti!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in takımın aldığı derbi galibiyetinin ardından dün gece maç sonrası Kemerburgaz Tesisleri'ne gittiği ve takımı tesislerde karşıladığı öğrenildi.



Teknik heyet ve oyuncuları galibiyetten dolayı tebrik eden Özbek'in galibiyet pirimi olarak belirlediği 50 milyon TL'lik rakamı da takıma jest yaparak 60 milyon TL'ye çıkardığı öğrenildi. Galatasaraylı futbolcuların da yapılan bu prim jesti sonrası büyük sevinç yaşadıkları ve Kemerburgaz'da bir alkış tufanı koptuğu da gelen haberler arasında.

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