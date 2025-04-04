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Fenerbahçe’nin belalısı!

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, ligde 3 farklı takımın başında Fenerbahçe deplasmanında kaybetmedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :04 Nisan 2025
Fenerbahçe’nin belalısı!

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Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Süper Lig'deki teknik direktörlük kariyerinde 3 farklı takımın başında Fenerbahçe deplasmanında puan almayı başardı. 2014-2015 sezonunda Kayseri Erciyes'i çalıştırırken Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Tekke, 2022-2023'te ise İstanbulspor ile Fenerbahçe deplasmanında 3-3 berabere kalmıştı.

Geçen sezon Alanyaspor'u çalıştıran 47 yaşındaki teknik adam, bu kez 2-2'lik sonuçla rakibine yine darbe indirdi. Trabzonspor ile 3. maçına çıkan Fatih Tekke, ligde Başakşehir'i yendikten sonra Göztepe ile berabere kalmıştı. Fatih hoca, Türkiye Kupası'nda ise Bodrom FK'yı evinde 3-2 yenerek takımını yarı finale taşımayı başardı. Fatih Tekke, Trabzonspor kariyerinde ilk büyük maçına Fenerbahçe karşısında çıkacak.

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