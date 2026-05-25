Bahis ve kara para şebekesi "Rok"oko oldu: Kapalı Çarşı uzantılı havala sistemi | Parola 5 liralık banknot!
Rasim Ozan Kütahtalı’nın tutuklandığı yasa dışı bahis ve kara para aklama şebekesinin karanlık yüzü açığa çıkmaya devam ediyor. Serdal Tanak isimli zanlının şifresi kırılan cep telefonuyla başladığı belirlenen derin soruşturmada, 200 milyar liralık devasa para trafiği saptandı. MASAK raporlarıyla desteklenen soruşturmada, şebekenin 200 milyar liralık kirli parayı özel yazılımlar ve paravan şirketler üzerinden akladığı tespit edildi. Karanlık yapının tepe ismi Selahattin Akın Uzun’un Halil Falyalı bağlantılı olduğu ve örgütü KKTC üzerinden yönettiği saptandı. Örgütün, Kapalı Çarşı ve Adana ekseninde 5 liralık banknotları parola olarak kullanıp milyonlarca lirayı valizlerle taşıdığı belirlendi. Aralarında örgüt lideri Selahattin Akın Uzun ve gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı’nın bulunduğu 135 kişi cezaevine gönderildi.
- Adana merkezli 21 ilde düzenlenen operasyonla 200 milyar liralık uluslararası bir yasa dışı bahis ve kara para aklama örgütü çökertildi.
- KKTC vatandaşı Selahattin Akın Uzun liderliğindeki suç örgütü, özel yazılım ve kurye sistemiyle para aklamıştır.
- Operasyonda 161 şüpheli gözaltına alınırken, 135 kişi tutuklanmış ve 221 taşınmaza el konulmuştur.
- Örgüt, 5 liralık banknot parolası ve havale yöntemiyle milyonlarca liralık suç gelirini transfer etmiştir.
- Dijital veriler, örgüt liderinin 2022'de öldürülen Halil Falyalı çevresiyle bağlantısını ortaya çıkardı.
Adana'da sıradan görünen dolandırıcılık baskınında ele geçirilen cep telefonu, Türkiye tarihinin en büyük yasa dışı bahis ve kara para aklama ağlarından birini gün yüzüne çıkardı. Adana merkezli 21 ilde düzenlenen operasyonla çökertilen uluslararası finansal suç örgütünün, 200 milyar liralık kirli parayı akılalmaz yöntemlerle sisteme soktuğu belirlendi.
5 LİRALIK BANKNOT PAROLASI
Polis ekiplerinin teknik ve fiziki takibi, şebekenin karanlık para transfer yöntemini tüm çıplaklığıyla deşifre etti.
Örgüt üyelerinin aklanan parayı "havala" olarak bilinen yöntemle kurye sistemi üzerinden taşıdığı saptandı.
Sistemde kuryelere seri numarası önceden belirlenmiş 5 liralık banknot verildiği, aynı banknotun fotoğrafının Kapalı Çarşı ile Adana'daki kuyumcu ve döviz bürolarına gönderildiği tespit edildi.
Kuryenin parola gibi kullanılan 5 liralık banknotu göstermesinin ardından, kuyumcu ve döviz bürosu yöneticilerinin hesaplarına gelen paraları valizlerle nakit olarak teslim ettiği ortaya çıktı.
YÜZDE 10 KOMİSYON
Milyonlarca liralık suç gelirinin bu yöntemle dövize çevrilerek doğrudan örgüt liderine ulaştırıldığı öğrenildi.
Operasyonda el konulan ve kayyum atanan işletmelerin bu işlemlerden yüzde 10 komisyon aldığı bildirildi.
ÖZEL YAZILIMLA 200 MİLYARLIK KARANLIK TRAFİK
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma, suç ağının devasa boyutunu gözler önüne serdi.
Banka hareketleri, dijital materyal incelemeleri ve HTS kayıtları mercek altına alındı. Örgütün özel yazılım altyapıları kurarak yasa dışı bahis sitelerine finansal destek sağladığı belirlendi.
MASAK analizi sonucunda şebekenin yaklaşık 200 milyar liralık şüpheli para hareketi ve aklama faaliyeti yürüttüğü saptandı.
Suç gelirlerinin elektronik para kuruluşları, sanal POS sistemleri ve kripto varlıklar üzerinden dolaştırılarak aklandığı tespit edildi.
KKTC'Yİ OPERASYON MERKEZİ GİBİ KULLANDI
Uluslararası suç ağını yurt dışından yöneten ismin KKTC vatandaşı Selahattin Akın Uzun olduğu belirlendi.
Karadağ ve KKTC'de bağlantıları bulunan Uzun'un, adayı operasyon merkezi olarak kullandığı ortaya çıktı.
HALİL FALYALI İZİ
Dijital verilerde Uzun'un 2022 yılında öldürülen Halil Falyalı ve çevresiyle yakın ilişki kurduğu saptandı.
Örgüt üyelerinin "Akın abi" olarak hitap ettiği liderin, şebeke içindeki kar payının yüzde 70 olduğu ve finansal hareketleri günlük raporlar halinde denetlediği tespit edildi.
DÜĞÜN İÇİN GELİNCE ENSELENDİ
Uzun'un bir yakınının düğünü için Türkiye'ye geldiği sırada İstanbul'da yakalandığı öğrenildi.
HER ŞEY ŞİFRESİ KIRILAN TELEFONLA BAŞLADI ROK'A KADAR UZANDI
Karanlık yapının çöküşü, Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin 2024 yılı Mayıs ayında Serdal Tanak'ın evine düzenlediği operasyonla başladı.
Gözaltına alınan Tanak'ın cep telefonu şifresini kıran siber polisi, uluslararası yasa dışı bahis şebekesinin şemasını çıkardı.
Genişletilen soruşturma kapsamında 14 Mayıs tarihinde 21 ilde eş zamanlı baskınlar yapıldı.
Aralarında banka yöneticileri, emniyet personeli ve avukatların bulunduğu 161 şüpheli gözaltına alındı.
Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden örgüt lideri Selahattin Akın Uzun, gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı ve Serdal Tanak'ın aralarında bulunduğu 135 kişi tutuklandı.
Şüphelilere ait 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye el konuldu.
KATMANLANDIRMAYLA PARANIN İZİNE KAYIP
Yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturma dosyasında MASAK raporları, tape kayıtları, teknik takip ve banka hareketlerinin dosyada yer almıştı.
Konuya ilişkin Kütahyalı'nın 244 sayfalık ifade tutanağına Takvim ulaşmıştı.
MASAK'ın milyonluk para trafiği tespitleri dosyaya girerken Kütahyalı "Kredi kartına takla attırdım", "KKM yatırımı yaptım", "Tanımıyorum bilmiyorum" şeklinde savunma yapmıştı.
Kütahyalı'nın ifadesinde 35,2 milyon TL'lik e-para girişi, 16,1 milyon TL'lik "kasa şahıs" transferi ve 37,7 milyon TL'lik para çıkışı yer aldı.
Katmanlandırma formülüyle kara paranın izinin kaybettirilmeye çalışıldığı karanlık sistemin para trafiğinin karmaşık ayrıntıları dikkat çekmişti.