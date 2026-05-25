Adana merkezli 21 ilde düzenlenen operasyonla 200 milyar liralık uluslararası bir yasa dışı bahis ve kara para aklama örgütü çökertildi.

Adana'da sıradan görünen dolandırıcılık baskınında ele geçirilen cep telefonu, Türkiye tarihinin en büyük yasa dışı bahis ve kara para aklama ağlarından birini gün yüzüne çıkardı. Adana merkezli 21 ilde düzenlenen operasyonla çökertilen uluslararası finansal suç örgütünün, 200 milyar liralık kirli parayı akılalmaz yöntemlerle sisteme soktuğu belirlendi.

Siber polisinin iki yıl süren titiz takibi, Halil Falyalı bağlantılı uluslararası finansal suç örgütünü yerle bir etti. (Fotoğraflar AA, İHA ve DHA'dan alınmıştır)

5 LİRALIK BANKNOT PAROLASI

Polis ekiplerinin teknik ve fiziki takibi, şebekenin karanlık para transfer yöntemini tüm çıplaklığıyla deşifre etti.

Örgüt üyelerinin aklanan parayı "havala" olarak bilinen yöntemle kurye sistemi üzerinden taşıdığı saptandı.

Sistemde kuryelere seri numarası önceden belirlenmiş 5 liralık banknot verildiği, aynı banknotun fotoğrafının Kapalı Çarşı ile Adana'daki kuyumcu ve döviz bürolarına gönderildiği tespit edildi.

Kuryenin parola gibi kullanılan 5 liralık banknotu göstermesinin ardından, kuyumcu ve döviz bürosu yöneticilerinin hesaplarına gelen paraları valizlerle nakit olarak teslim ettiği ortaya çıktı.