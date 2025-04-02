Mourinho’nun derbide forma vereceği isimler belli oldu!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mouirinho, derbide hücum hattını büyük oranda netleştirdi. Portekizli çalıştırıcının Bodrum maçında ilk 11'de oynattığı ve verim aldığı İrfan Can Kahveci ve Anderson Talisca'yı dev maçta da 11'de sahaya süreceği öğrenildi.



SONRADAN OYUNA GİRECEKLER

Deneyimli çalıştırıcının hücum hattını İrfan Can, Oğuz, Talisca ve En Nesyri'den oluşturacağı ve bu isimlerle skora gitmeyi planladığı ifade ediliyor. Portekizli teknik adamın Dusan Tadic ve Edin Dzeko'yu da maçın uzatmalara gitme ihtimalini düşünerek yedek kulübesinde tutup hamle oyuncusu olarak kullanmayı planladığı da gelen haberler arasında.

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