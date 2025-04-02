A Spor’da "Fırtına" var!

Trabzonspor Türkiye Kupası çeyrek final maçında evinde Bodrum FK'yı ağırlayacak. Maç saat 17.45'te başlayacak. Bordo-Mavili taraftarların büyük ilgi göstereceği maç A Spor'dan canlı yayınlanacak.



SAVIC HAZIR KITA

Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle son 3 karşılaşmada forma giyemeyen Stefan Savic, geri döndü. Karadağlı stoper, Bodrumspor ile oynanacak olan maçta teknik ekibin görev vermesi durumunda forma giyebilecek.



Savic'in fiziksel olarak da oldukça iyi durumda olduğu ve maç günü de kendisini iyi hissetmesi durumunda yaşanan stoper sıkıntısı nedeniyle ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.

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