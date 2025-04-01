Fırtına’nın rakibi İnter!

UEFA Gençlik Ligi'nde tarih yazarak son çeyrek finale kalmayı başaran Trabzonspor, elediği iki İtalyan kulübü Juventus ve Atalanta'dan sonra şimdi İnter'i konuk ediyor. Saat 18.00'de başlayacak olan ve Papara Park'ta oynanacak olan karşılaşmaya daha önceki iki maçta olduğu gibi yine taraftarların yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.



Bu arada maça gelecek olan taraftarlar stadyuma ücretsiz giriş yapabilecek ancak kulüp sadece VIP tribünü biletlerini satışa çıkardı. Burada maç izlemek isteyen taraftarlar biletlerini satın alıp maça girmek durumunda kalacak. Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke ve A Takım futbolcularının da bu maçı izlemesi bekleniyor. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın İnter'in saf dışı bırakılması durumunda da oyuncularına önemli bir prim vermesi bekleniyor.

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