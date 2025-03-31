Kenan Yıldız Juve’ye liderlik ediyor!

Juventus, Igor Tudor yönetimindeki ilk maçında evinde Genoa'yı 1-0 mağlup etmeyi başardı. İtalyan devine galibiyeti getiren golü 25. dakikada Kenan Yıldız kaydetti.

Milli oyuncu, Juventus-Genoa maçının ardından İtalyan basınından büyük övgü aldı. Tuttosport'ta 'Yıldız, Juve'ye liderlik ediyor' başlığı ile yayımlanan yazıda, "Juve, 10 numarasının işaretiyle her şeye yeniden başlıyor: Kenan Yıldız geri dönmeye ve bunu şık bir şekilde yapmaya karar verdi" ifadeleri kullanıldı. La gazetta dello sport ise 'Yıldız'ın yıldızı parladı' manşeti ile çıktı.