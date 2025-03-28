Muslera varsa sorun yok!

Galatasaray'a 2011-2012 sezonunda transfer olan Muslera, 14 sezonda toplam 61 derbi maçta görev aldı. Tecrübeli kaleci, Beşiktaş ve Fenerbahçe derbilerinde 27 galibiyet, 17 beraberlik ve 17 mağlubiyet gördü. Söz konusu karşılaşmalarda rakiplerin 60 golüne engel olamayan Muslera, 23 derbide gol yememeyi başardı.



Uruguaylı kaleci, bu sezon çıktığı 3 derbide Beşiktaş ve Fenerbahçe'den 1'er gol yedi. Sezonun ilk yarısındaki maçta Beşiktaş'ı 2-1 yenen Sarı-Kırmızılılar, Fenerbahçe'yle oynadığı derbilerden birini 3-1 kazandı, diğerini ise golsüz beraberlikle tamamladı.

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