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Galatasaray'dan tarihi prim!

Galatasaray Yönetimi, yarın oynanacak Beşiktaş ve kupada F.Bahçe ile karşılaşacakları derbinin kazanılması durumunda oyuncularına 100 milyon lira dağıtacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :28 Mart 2025
Galatasaray’dan tarihi prim!

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G.Saray Yönetimi, Süper Lig'de yarın oynayacakları Beşiktaş ve Çarşamba günü kupada karşılaşacakları Fenerbahçe maçları öncesinde kesenin ağzını açtı. Dursun Özbek başkanlığındaki yönetimin iki kritik maçın kazanılması durumunda oyuncularına 100 milyon lira vermeyi planladığı öğrenildi.

Sarı-Kırmızılılar bu maçlardan birini kazanması durumunda ise primi yeniden belirleyecek. Galatasaray Yönetimi, kritik maç öncesinde oyuncuların geriye dönük alacaklarını da ödeyecek. Böylece dev maç öncesinde maddi anlamdaki tüm sorunlar da ortadan kalkmış olacak.

Sarı-Kırmızılı teknik ekip ve oyuncuların açıklanan pirimden dolayı çok mutlu oldukları öğrenildi. Bu arada Galatasaray Yönetimi iki kritik maç öncesinde sık sık Kemerburgaz'daki tesisleri ziyaret edip oyunculara moral veriyorlar.

ASLAN'DA KEYİFLER YERİNDE
Lider Galatasaray'da futbolcular 2 derbi galibiyetiyle servete konabilir.

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