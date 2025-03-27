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Cimbom’da gergin bekleyiş: Osimhen ve Davinson’un derbide forma giyemeyebilir

Nijerya’nın Zimbabwe ile oynadığı maçın 86. dakikasında sakatlanan Osimhen ve kafasına aldığı darbe nedeniyle FIFA’nın 1 hafta boyunca oynamasını yasakladığı Davinson bugün sağlık kontrollerinden geçirilecek.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :27 Mart 2025
Cimbom’da gergin bekleyiş: Osimhen ve Davinson’un derbide forma giyemeyebilir

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Galatasaray'ın iki yıldızı Victor Osimhen ve Davinson Sanchez'in milli arada yaşadığı sakatlıklar canları sıktı. Nijerya'nın, Zimbabwe ile 1-1 berabere kaldığı maçta takımını öne geçiren Osimhen mücadelenin 86. dakikasında adalesinden bir sakatlık yaşayarak oyundan çıktı.

FIFA'DAN FORMA YASAĞI
Davinson Sanchez ise ülkesi Kolombiya'nın Brezilya ile oynadığı maçta rakip kaleci Alisson ile çarpışmış ve oyuna devam edememişti. 27 yaşındaki stoper Paraguay maçının kadrosunda da yer almamıştı. FIFA'nın da yaşanabilecek travma riskinden dolayı çarpışma yaşanan oyunculara 1 hafta forma giymeme kuralı koyuyor.

DURUMLARINA BAKILACAK
İki ismin de bugün Galatasaray sağlık heyeti tarafından detaylı bir sağlık kontrolüne sokulacağı ve bu kontrollerden sonra iki oyuncunun Beşiktaş ile oynanacak derbide forma giyip giymeme ihtimallerinin netleşeceği ifade ediliyor.

HENÜZ KARARINI VERMEDİ
Victor Osimhen'i Galatasaray'a getiren menajer George Gardi yıldız golcüyle ilgili İtalyan basınına açıklamalarda bulundu. Gardi, Osimhen'in geleceğiyle ilgili, "Oyuncu buna daha sonra karar verecek. Şu an bu sezon fark yaratmaya odaklanmış durumda" ifadelerini kullandı.

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