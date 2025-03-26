Muslera hakkında flaş iddia!

Galatasaray'ın 38 yaşındaki kalecisi Fernando Muslera'nın kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Sarı-Kırmızılılar'ın başarılı eldiveninin ülkesi Uruguay'a döneceği ve kariyerine burada devam edeceği belirtiliyordu. Ancak Muslera ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı.



Uruguaylı kalecinin adı Serie B takımlarından Sassuolo ile anılıyor. Serie B'de liderlik koltuğunda oturan ve Serie A'ya çıkması beklenen Sassuolo'nun Muslera'ya 1 yıllık sözleşme teklif ettiği ve Uruguaylı kalecinin de düşünmek için süre istediği öğrenildi. 2011 yılından beri Galatasaray forması giyen Muslera, bu sezon 35 maçta görev aldı ve kalesinde 49 gol gördü. Tecrübeli kaleci 8 kez de kalesini gole kapatmayı başardı.



ŞAMPİYONLUK ONDAN SORULUR

Fernando Muslera, Galatasaray ile 7 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Bu şampiyonluklarda büyük rol oynadı.

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