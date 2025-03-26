Fırtına’nın yıldızı Ozan Tufan’dan önemli açıklamalar!

Trabzonspor'da Ozan Tufan dün düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalar yaptı. Tecrübeli futbolcu, "Her hocanın taktik anlayışı var. 3. hocamızı değişti.... Hepsinin benim için yeri ayrı. Hepsine teşekkür etmek istiyorum. Fatih hocanın döneminde farklı anlayışla oynamaya çalışıyoruz. Bu anlayışla ligin diğer takımlarının bizim saha içi dizilişimizi ve baskı preslerimizi çok çabuk anlayabileceğini düşünmüyorum. Bir sistem üzerinde değil, bir kaç sistem üzerinde oynadığımız oyunlar var. Her gün bunları çalışıyoruz. Ben önümüzün daha açık olduğunu görebiliyorum. Sezon sonuna kadar inşallah daha iyi gidebiliriz" dedi.

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