Szoboszlai yenilgiyi hazmedemedi!

Uluslar Ligi'nde oynanan Macaristan maçında Arda Güler ile Dominik Szoboszlai arasında gergin anlar yaşanmıştı. Arda'nın "sus" işareti yaptığı Szoboszlai, karşılaşmanın ardından yaptığı bir paylaşımda milli futbolcuya göndermede bulundu.



Dominik Szoboszlai, Macar haber sitesinin Arda Güler'in sus işareti yaptığı fotoğrafın paylaşımına "1088" yorumunu yaptı. Real Madrid'de son dönemde forma şansı bulmaktan zorlanan Arda, bu sezon takımında 1088 dakika süre almıştı. Milli futbolcu, maçtan sonra yaptığı açıklamada "Bizi maç içi sertliklerle korkutmaya çalıştılar ama hiçbir Türk oyuncu böyle maç içi sertliklerden korkmaz" ifadelerini kullanmıştı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN