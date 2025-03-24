Juve’de Tudor dönemi!

Serie A devi Juventus'ta Thiago Motta dönemi kısa süre içinde sona erdi. Motta'nın yerine geçecek adaylar değerlendirilirken İtalyan ekibinde daha önce yardımcı antrenör olarak görev yapan Igor Tudor başa geçen isim. İtalyan kulübü, Hırvat hoca Tudor'un herhangi bir garanti olmadan sezon sonuna kadar sözleşmeyi kabul ettiğini resmen açıkladı.



CİMBOM'U ÇALIŞTIRDI

Igor Tudor, Juventus'ta Andrea Pirlo'nun yanında yardımcı antrenör olarak çalışmış ve sonrasında Lazio'da görev yapmıştı. Hırvat çalıştırıcı 2017 yılında Galatasaray'ı çalıştırmış aynı yıl görevine son verilmişti.

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