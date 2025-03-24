Galatasaray’ın genç stoperi Metehan’a yakın takip!

Galatasaray'ın 22 yaşındaki savunma oyuncusu Metehan Baltacı ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bazı Süper Lig takımlarının genç stoperi yakından takip ettiği ve sezon sonunda Galatasaray'a teklifte bulunacakları ifade ediliyor.

Galatasaray yönetimi ve teknik direktör Okan Buruk'un ise oyuncunun satışına sıcak bakmadığı, ancak tecrübe kazanması açısından kiralanmasına olumlu yaklaştıkları da gelen haberler arasında. Bu sezon 15 maça çıkan Metehan 1 asiste imza attı. Genç oyuncuyu sezon başında Eyüpspor kiralamak istemiş ancak Okan Buruk'un kararıyla Metehan takımda kalmıştı.