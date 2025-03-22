Davinson korkuttu

Conmebol Dünya Kupası Elemeleri müsabakasında Brezilya, Kolombiya'yı 2-1 mağlup etti. Kolombiya'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Davinson Sanchez herkesi korkutan bir sakatlık yaşadı.



Galatasaraylı yıldız, bir pozisyon esnasında Brezilyalı eldiven Alisson ile çarpıştı. Bir süre yer kalan Sanchez sonrasında sedye ile kenara alındı. Tedavisi devam ederken Kolombiya Teknik Direktörü Nestor Lorenzo, deneyimli stoperi oyundan alarak yerine bir diğer Galatasaraylı Carlos Cuesta'yı sahaya sürdü. Oyuna devam etmek isteyen ve değişikliğe sinirlenen Davinson Sanchez ise teknik direktörün bu kararına tepki gösterdiği görüldü.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN