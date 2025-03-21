Süper Lig’de hoca kıyımı: 19 teknik direktör ayrıldı!

Süper Lig'de hoca kıyımı sürüyor. 28. haftanın sona erdiği ligde 19 teknik direktör görevinden ayrıldı. Son olarak Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu ile yollar ayrıldı. Süper Lig devlerinden Trabzonspor sezona Abdullah Avcı ile başlamış ve sonrasında göreve Şenol Güneş gelmişti.



Trabzonspor'da Güneş'in yerine ise Fatih Tekke görevlendirildi. Beşiktaş'ta ise Giovanni van Bronckhorst'un yerine teknik direktörlük koltuğuna Ole Gunnar Solskjaer oturdu. Hatay (2), Adana Demir (2), Kayserispor (2), Bodrum FK (2), Konyaspor, Kasımpaşa (2), Antalyaspor ve Sivas (2) hoca değiştiren takımlar oldu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN