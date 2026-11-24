Düşük KPSS puanıyla kamuya atanmak isteyenler dikkat! İşte iş kapısını aralayan 12 sertifika
KPSS puanı düşük olan adaylar için mesleki belge ve sertifikalar, kamu personeli alımlarında önemli bir avantaj sağlayabiliyor. Aşçılıktan elektrik tesisatçılığına, havuz suyu operatörlüğünden bahçıvanlığa kadar 12 farklı alanda alınabilen belgeler ve sertifikalar, adayların başvurabileceği meslek alanlarını genişletiyor. Gençlik ve Spor Bakanlığının 2026 yılında gerçekleştirdiği alımda ise bazı destek personeli kadroları için 50 KPSS puanı yeterli oldu. Peki, hangi sertifikalar nereden alınır ve başvuru şartları neler? İşte ayrıntılar...
Kamuya atanmayı hedefleyen KPSS adayları için sınav puanının yanı sıra mesleki yeterlilik belgeleri de önem taşıyor. Kamu kurumlarının bazı personel alım ilanlarında adaylardan belirli meslek dallarına ait sertifikalar, ustalık veya kalfalık belgeleri talep edilebiliyor. Bazı kadrolarda ise ilgili meslek alanından mezuniyet şartı aranıyor.
Özellikle lise mezunlarına yönelik destek personeli, aşçı, kaloriferci, tesisatçı ve bakım-onarım personeli alımlarında mesleki belge şartlarıyla karşılaşılabiliyor. Aşçılık, elektrik tesisatçılığı, sıhhi tesisatçılık, marangozluk, havuz suyu operatörlüğü ve iklimlendirme gibi alanlar bu kapsamda öne çıkıyor.
KPSS'de hedeflediği puana ulaşamayan adaylar da mesleki niteliklerine uygun kadroları takip ederek başvuru seçeneklerini değerlendirebiliyor. İşte kamu personeli alımlarında karşılaşılabilen sertifika şartları ve mesleki belgelerle ilgili merak edilenler...
GSB'NİN 2026 PERSONEL ALIMINDA 677 KONTENJAN AÇILDI
Mesleki belgelerin kamu personeli alımlarındaki önemini ortaya koyan örneklerden biri Gençlik ve Spor Bakanlığının 2026 yılında gerçekleştirdiği sözleşmeli personel alımı oldu.
Bakanlık, 15 Mayıs 2026'da yayımladığı duyuruyla toplam 2 bin 610 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirdi. Bu alım kapsamında elektrik tesisatçısı, sıhhi tesisatçı, iklimlendirme personeli, havuz suyu operatörü ve marangoz kadroları için toplam 677 kontenjan ayrıldı.
Söz konusu kadrolarda 2024 KPSS B Grubu P94 puan türünden en az 50 puan alma şartı arandı. Yerleştirmeler KPSS puan sıralaması esas alınarak yapıldı.
Mayıs 2026'da gerçekleştirilen alımın başvuru süreci 18-24 Mayıs tarihleri arasında tamamlandı. Dolayısıyla bu kontenjanlar güncel bir başvuru ilanı değil, mesleki belge şartlarının kamu alımlarında nasıl uygulanabildiğini gösteren bir örnek niteliği taşıyor.
GSB 2026 PERSONEL ALIMINDA KADRO VE KONTENJAN DAĞILIMI
KAMU ALIMLARINDA HANGİ SERTİFİKALAR İSTENİYOR?
Kamu kurumlarının personel ihtiyaçlarına göre yayımladığı ilanlarda farklı meslek gruplarına yönelik eğitim ve yeterlilik belgeleri başvuru şartları arasında bulunabiliyor.
Kamuda çalışmak isteyen adayların inceleyebileceği mesleki belge ve sertifika alanlarından bazıları şöyle:
- Aşçılık alanında ustalık belgesi
- Aşçılık sertifikası
- Marangozluk sertifikası
- Elektrik tesisatçılığı sertifikası
- Havuz suyu operatörlüğü sertifikası
- Sıhhi tesisatçılık sertifikası
- İklimlendirme alanında mesleki eğitim sertifikası
- Katı, sıvı ve doğalgaz yakıtlı kalorifer ateşçiliği sertifikası
- Asansör bakım ve onarım ustalık belgesi
- Asansör bakım ve onarım kalfalık belgesi
- İnşaat alanında mesleki eğitim sertifikası
- Bahçıvanlık sertifikası
Bu belgeler farklı meslek dallarındaki eğitim ve yeterlilikleri belgelendirmeye yardımcı oluyor. Ancak listedeki bütün belgeler her kamu alımında geçerli kabul edilmiyor. Adayların sahip oldukları belgenin başvuracakları kadronun özel şartlarıyla örtüşmesi gerekiyor.
GSB İLANINDA HANGİ MESLEKLER İÇİN HANGİ BELGELER İSTENDİ?
Gençlik ve Spor Bakanlığının 2026 personel alımında bakım-onarım kadroları için belirlenen özel şartlarda mesleki belgeler ve eğitim koşulları ayrı ayrı açıklandı.
İlanda yer alan şartlara göre:
Elektrik tesisatçısı: En az 3. seviye MEB onaylı Elektrik Tesisatçısı sertifikası veya ilanda kabul edilen alternatif mesleki yeterlilik belgesi.
Sıhhi tesisatçı: En az 3. seviye MEB onaylı Sıhhi Tesisatçı sertifikası veya alternatif mesleki yeterlilik belgesi.
Havuz suyu operatörü: MEB onaylı Havuz Suyu Operatörlüğü sertifikası.
İklimlendirme personeli: Katı, Sıvı ve Doğalgaz Yakıtlı Kalorifer Ateşçisi alanında MEB onaylı sertifika.
Marangoz: Ahşap Teknolojisi veya Mobilya ve İç Mekân Tasarımı alanlarındaki ilgili mesleki lise bölümlerinden mezuniyet.
Bazı kadrolarda ilgili meslek lisesi mezuniyeti, sertifika şartına alternatif olarak kabul edilebiliyor. Marangoz kadrosunda ise ilgili alanlardan mezuniyet koşulu aranıyor.
MESLEKİ SERTİFİKALAR NEREDEN ALINIR?
Kamu personeli alımlarında mesleki belge şartını karşılamak isteyen adaylar, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Halk Eğitimi Merkezlerinde açılan kursları inceleyebiliyor.
Farklı meslek dallarına yönelik eğitim programlarının düzenlendiği bu merkezlerde adaylar, yaşadıkları il veya ilçedeki kursları ve kayıt koşullarını öğrenebiliyor. Eğitim programını başarıyla tamamlayan katılımcılar, kursun niteliğine ve şartlarına göre sertifika veya kurs bitirme belgesi almaya hak kazanabiliyor.
Öte yandan bazı kamu personeli alımlarında MEB onaylı belgelerin yanı sıra Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilmiş kuruluşların düzenlediği mesleki yeterlilik belgeleri de kabul edilebiliyor. Ustalık ve kalfalık belgeleri ise ilgili mesleki eğitim süreçleri kapsamında alınıyor.
SERTİFİKASI OLAN HERKES KAMUYA ATANABİLİR Mİ?
Mesleki sertifikaya sahip olmak, kamu personeli alımlarında doğrudan atanma hakkı sağlamıyor. Adayların öncelikle ilgili ilanda belirtilen KPSS taban puanını, öğrenim düzeyini ve mesleki belge şartlarını karşılaması gerekiyor.
Yerleştirmeler ise ilan edilen kontenjan, KPSS puanı ve adayların başarı sıralaması gibi kriterler dikkate alınarak gerçekleştiriliyor. Örneğin Gençlik ve Spor Bakanlığının 2026 alımında aranan 50 KPSS puanı, atanma garantisi değil, başvuru için gereken asgari puanı ifade ediyordu.
Bu nedenle kamu kurumlarında görev almak isteyen adayların personel alım duyurularını düzenli takip etmeleri, sahip oldukları belgelerin başvuracakları kadrolarda geçerli olup olmadığını kontrol etmeleri önem taşıyor.