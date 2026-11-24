Kamuya atanmayı hedefleyen KPSS adayları için sınav puanının yanı sıra mesleki yeterlilik belgeleri de önem taşıyor. Kamu kurumlarının bazı personel alım ilanlarında adaylardan belirli meslek dallarına ait sertifikalar, ustalık veya kalfalık belgeleri talep edilebiliyor. Bazı kadrolarda ise ilgili meslek alanından mezuniyet şartı aranıyor.

Özellikle lise mezunlarına yönelik destek personeli, aşçı, kaloriferci, tesisatçı ve bakım-onarım personeli alımlarında mesleki belge şartlarıyla karşılaşılabiliyor. Aşçılık, elektrik tesisatçılığı, sıhhi tesisatçılık, marangozluk, havuz suyu operatörlüğü ve iklimlendirme gibi alanlar bu kapsamda öne çıkıyor.

GSB'nin 2026 personel alımı kapsamında 2 bin 610 kontenjan ayrılmıştı. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

KPSS'de hedeflediği puana ulaşamayan adaylar da mesleki niteliklerine uygun kadroları takip ederek başvuru seçeneklerini değerlendirebiliyor. İşte kamu personeli alımlarında karşılaşılabilen sertifika şartları ve mesleki belgelerle ilgili merak edilenler...

GSB'NİN 2026 PERSONEL ALIMINDA 677 KONTENJAN AÇILDI

Mesleki belgelerin kamu personeli alımlarındaki önemini ortaya koyan örneklerden biri Gençlik ve Spor Bakanlığının 2026 yılında gerçekleştirdiği sözleşmeli personel alımı oldu.

Bakanlık, 15 Mayıs 2026'da yayımladığı duyuruyla toplam 2 bin 610 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirdi. Bu alım kapsamında elektrik tesisatçısı, sıhhi tesisatçı, iklimlendirme personeli, havuz suyu operatörü ve marangoz kadroları için toplam 677 kontenjan ayrıldı.

Söz konusu kadrolarda 2024 KPSS B Grubu P94 puan türünden en az 50 puan alma şartı arandı. Yerleştirmeler KPSS puan sıralaması esas alınarak yapıldı.

Mayıs 2026'da gerçekleştirilen alımın başvuru süreci 18-24 Mayıs tarihleri arasında tamamlandı. Dolayısıyla bu kontenjanlar güncel bir başvuru ilanı değil, mesleki belge şartlarının kamu alımlarında nasıl uygulanabildiğini gösteren bir örnek niteliği taşıyor.

GSB 2026 PERSONEL ALIMINDA KADRO VE KONTENJAN DAĞILIMI