Tadıc’e MLS kancası!

Sarı-Lacivertli takımla olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Dusan Tadic'e eski takımı Ajax'ın ardından 2 kulüp daha talip oldu. 36 yaşındaki Sırp kanat oyuncusuna henüz ismi açıklanmayan 2 MLS takımının ilgi gösterdiği ve Fenerbahçe'deki durumunu yakından takip ettikleri öğrenildi.



Tecrübeli futbolcunun Fenerbahçe ile görüşmelerde bulunduktan sonra diğer alternatifleri değerlendirmeye alacağı da gelen haberler arasında. Tadic bu sezon çıktığı 43 maçta 11 gol, 15 asistlik performans sergiledi.

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