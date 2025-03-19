Dursun Özbek: Algı yaratma peşindeler

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, GSYİAD'ın düzenlediği iftar yemeğinin ardından açıklamalarda bulundu. Özbek,"25. şampiyonluğa giderken sataşmalar, algı çalışmaları en üst seviyede. Geçen sene de bunu yaptılar. Ama hatırlatmak istiyorum. Tarih tekkerrürden ibarettir. Ne yaparlarsa yapsınlar bizim şampiyonluk yolumuzda hiçbir etkinlikleri olmayacaktır"dedi.



Özbek," 2017 senesinde başkanlık dönemimde 'Fenerbahçe, 4. yıldızı takmadan biz 5. yıldızı takarız' demiştim. Gerçekten de o yolda yürüyoruz" şeklinde konuştu.

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