Cimbom'u tek başına sırtlayıp götüren Victor Osimhen şampiyonluk yarışında takımının tartışmasız en büyük silahı durumunda. Sarı-Kırmızılı formayı kiralık olarak giymesine rağmen kulübe eşi benzeri görülmemiş bir aidiyet besleyen Nijeryalı yıldız yine herkesi şaşırtacak bir hamle yaptı.



İSMİ DEVLERLE ANILIYOR

Avrupa'nın çok sayıda devinin transfer listesine giren Osimhen için son olarak Barcelona'nın devreye girdiği öğrenildi. Katalan kulübünden iki yetkilinin yıldız futbolcunun menajeriyle temas kurduğu ve Osimhen'le yüz yüze görüşme talebinde bulunduğu belirlendi.



Ancak Nijeryalı futbolcunun bu talebi, "Ben Galatasaray'a söz verdim. Şu an tek düşüncem şampiyonluk. Sezon sonuna kadar kimseyle görüşmeyeceğim" dediği öğrenildi. İsmi PSG, Arsenal, Chelsea ve M.United ile de anılan Osimhen'in geleceğiyle ilgili kararını mayıs başında vereceği ifade ediliyor.



HERKES KARARINI BEKLİYOR

Galatasaray yönetiminin de yıldız futbolcunun kararını beklediği ve gelecek yanıta göre bonservis konusunda gerekli çalışmaların yapılacağı belirtiliyor. Ancak Sarı-Kırmızılılar'ın kasasından 75 milyon Euro çıkarmasını oldukça düşük bir ihtimal olarak görüyor.



"KENDİMİ ASLAN GİBİ GÖRÜYORUM"

Osimhen, "Kulübün sembolü bir aslan, ben de kendimi öyle görüyorum. Galatasaray'la şampiyon olmak istiyorum. Bu benim için kişisel bir mesele" diye konuştu.



Victor Osimhen yabancı bir dijital yayıncıya özel açıklamalarda bulundu. Nijeryalı yıldız, "Kulübün sembolü bir aslan, ben de kendimi öyle görüyorum. Galatasaray'la şampiyon olmak istiyorum. Tek istediğim şey takımın kazanması. Kazanırsak, takımda en mutlu olan kişi ben olacağım. Bazı insanlara net mesaj vermem gerekiyor. Bu, benim için kişisel bir mesele" ifadesini kullandı.



Osimhen, "Napoli'den kalkan uçağımın takip edildiğini bilmiyordum. Sabah 3'te beni bu kadar kişinin karşılaması. Çok etkilenmiştim, benim için bir film sahnesi gibiydi. Kendi ritmimi bulmam gerekiyor. Henüz ritmimi tam bulamadım. Mertens'in bana verdiği bazı paslara bazen gidemiyorum. Ama sahada birlikte oynamaktan en keyif aldığım oyunculardan. Ben koşuya çıktığımda topu nereye atması gerektiğini çok iyi biliyor" dedi.



DERBİ ÖNCESİ SARI KART ALARMI VERİLDİ

Cimbom'da iki yıldız Beşiktaş derbisi öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Attığı gollerle Galatasaray'ı sırtlayan Victor Osimhen ile Macar kanat oyuncusu Roland Sallai bugünkü maçta sarı kart görmeleri durumunda önümüzdeki hafta Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN