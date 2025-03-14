PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Vıctor Osimhen Galatasaray için dünya devlerini reddediyor: Barça’yı da geri çevirdi!

Katalan devinin yetkililerinin Osimhen’in menajeriyle temas kurduğu ancak Nijeryalı futbolcunun kendisiyle yüz yüze görüşme talebini, “Galatasaray’a söz verdim. Sezon sonuna kadar kimseyle masaya oturmam” diyerek geri çevirdiği öğrenildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :14 Mart 2025
Vıctor Osimhen Galatasaray için dünya devlerini reddediyor: Barça’yı da geri çevirdi!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Cimbom'u tek başına sırtlayıp götüren Victor Osimhen şampiyonluk yarışında takımının tartışmasız en büyük silahı durumunda. Sarı-Kırmızılı formayı kiralık olarak giymesine rağmen kulübe eşi benzeri görülmemiş bir aidiyet besleyen Nijeryalı yıldız yine herkesi şaşırtacak bir hamle yaptı.

İSMİ DEVLERLE ANILIYOR
Avrupa'nın çok sayıda devinin transfer listesine giren Osimhen için son olarak Barcelona'nın devreye girdiği öğrenildi. Katalan kulübünden iki yetkilinin yıldız futbolcunun menajeriyle temas kurduğu ve Osimhen'le yüz yüze görüşme talebinde bulunduğu belirlendi.

Ancak Nijeryalı futbolcunun bu talebi, "Ben Galatasaray'a söz verdim. Şu an tek düşüncem şampiyonluk. Sezon sonuna kadar kimseyle görüşmeyeceğim" dediği öğrenildi. İsmi PSG, Arsenal, Chelsea ve M.United ile de anılan Osimhen'in geleceğiyle ilgili kararını mayıs başında vereceği ifade ediliyor.

HERKES KARARINI BEKLİYOR
Galatasaray yönetiminin de yıldız futbolcunun kararını beklediği ve gelecek yanıta göre bonservis konusunda gerekli çalışmaların yapılacağı belirtiliyor. Ancak Sarı-Kırmızılılar'ın kasasından 75 milyon Euro çıkarmasını oldukça düşük bir ihtimal olarak görüyor.

"KENDİMİ ASLAN GİBİ GÖRÜYORUM"
Osimhen, "Kulübün sembolü bir aslan, ben de kendimi öyle görüyorum. Galatasaray'la şampiyon olmak istiyorum. Bu benim için kişisel bir mesele" diye konuştu.

Victor Osimhen yabancı bir dijital yayıncıya özel açıklamalarda bulundu. Nijeryalı yıldız, "Kulübün sembolü bir aslan, ben de kendimi öyle görüyorum. Galatasaray'la şampiyon olmak istiyorum. Tek istediğim şey takımın kazanması. Kazanırsak, takımda en mutlu olan kişi ben olacağım. Bazı insanlara net mesaj vermem gerekiyor. Bu, benim için kişisel bir mesele" ifadesini kullandı.

Osimhen, "Napoli'den kalkan uçağımın takip edildiğini bilmiyordum. Sabah 3'te beni bu kadar kişinin karşılaması. Çok etkilenmiştim, benim için bir film sahnesi gibiydi. Kendi ritmimi bulmam gerekiyor. Henüz ritmimi tam bulamadım. Mertens'in bana verdiği bazı paslara bazen gidemiyorum. Ama sahada birlikte oynamaktan en keyif aldığım oyunculardan. Ben koşuya çıktığımda topu nereye atması gerektiğini çok iyi biliyor" dedi.

DERBİ ÖNCESİ SARI KART ALARMI VERİLDİ
Cimbom'da iki yıldız Beşiktaş derbisi öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Attığı gollerle Galatasaray'ı sırtlayan Victor Osimhen ile Macar kanat oyuncusu Roland Sallai bugünkü maçta sarı kart görmeleri durumunda önümüzdeki hafta Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İmamoğlu’nun diploma şaibesinde itiraf geldi! Girne Amerikan Üniversitesi’nin kurucusu Özalp Tozan: Kayıtlar sınavsız yapıldı
Avrupa Ligi’ne penaltılarla veda! Rangers - Fenerbahçe: 0-2 | MAÇ SONUCU
Türk Telekom
Başkan Erdoğan’dan terörsüz Türkiye mesajı: Gelin el ele verelim kirli planları çöp sepetine atalım
TAKVİM yazdı ortalık karıştı: Ece Gürel’in ölümüyle gündem olan ritüellerin fiyatları dudak uçuklattı! Cem Uzan’ın eski eşi de o gruplarda çıktı
İkramiyede Nisan fırsatı | Emekli olmaya hazırlananlar dikkat! Kimler ikinciyi alacak?
CHP’de adaylık krizi derinleşiyor! Mansur Yavaş kendini hatırlattı Ekrem İmamoğlu’na ben de varım mesajı verdi: Kimsenin yedeği değilim
Türkiye’den Suriye’ye üst düzey ziyaret: Hakan Fidan, Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın Şara ile görüştü
Takvim.com.tr gündeme getirmişti! Sözde Alevi şeyhi Selim Narlı’ya gözaltı kararı
Kardeş Payı’nın Hilmi’si Şinasi Yurtsever hayatını kaybetti! Son paylaşımları yürek burktu | Başkan Erdoğan’dan taziye
CHP’li Yusuf Özcan yumruklarla kadın darbetti! Bel altı şüphe... Pantolonunun önü neden açıktı?
Ukrayna’da sıcak saatler! Kritik bölge Rusya’ya geçti | Putin’den şartlı ateşkes açıklaması
Başkan Erdoğan’dan hayırda yarışmaya davet! Hattatların Reisi’ni unutmadı Gazzeli yiğitlere sahip çıktı: İyilik Ödülleri sahiplerini buldu
Ermenistan tarihinde bir ilk! Türk basınına konuşan Paşinyan’dan 1915 itirafı: Tarih siyasi bir tercihtir
HDP-DEM’li Selahattin Demirtaş’tan pazarlık mazarlık yapılmadı mesajı: Türkiye Cumhuriyeti devleti, Kürtlerin de devletidir
Galatasaray’dan Şampiyonlar Ligi hamlesi! O yıldız için teklif yolda
Suriye’de İmralı ile paralel süreç! YPG ve PYD’den Teröristan paradigması çöktü itirafı... Ayrı devlet ve özerklik talebimiz yok
Galatasaray’dan dev transfer! Şampiyon olunursa o gelecek
Okan Buruk’tan yıldız isme kesik! Antalya maçı 11’ini belirledi
Başka Bir Gün’ün Ayla’sı Nilgün Türksever bakın hangi oyuncuyla evli! Meğer Muhteşem Yüzyıl Kösem’de...