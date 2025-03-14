Cimbom gözünü Salih’e dikti!

Sezon başında Gabriel Sara'nın gelişinin ardından formayı kaptıran Kerem Demirbay kesin olarak takımdan ayrılma kararı almıştı. Bundesliga'dan 3 kulüple temas halinde olan yıldız futbolcunun sezon biter bitmez yeniden Almanya'nın yolunu tutması bekleniyor.



Alınan bilgilere göre Galatasaray yönetimi Kerem'in yerini doldurmak için rotasını Bundesliga'ya çevirdi. Sarı-Kırmızılılar'ın Dortmund formasını giyen Salih Özcan'la ilgilendiği öğrenildi. Sezon başında kiralık olarak Wolfsburg'a giden milli futbolcu istediği forma şansını bulamayınca devre arasında Dortmund'a dönüş yapmıştı.



Alman basını kulübün yeni sezon planlarında Salih'in olmadığını ve büyük olasılıkla yolların ayrılacağını belirtiyor. Galatasaray sezon başında da 27 yaşındaki futbolcuyla ilgilenmiş ancak olumsuz yanıt almıştı. Salih'in şu anda Türkiye'ye gelmeye ve Galatasaray formasını giymeye sıcak baktığı öğrenildi.

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