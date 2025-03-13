Rangers maçının kadrosuna alınmayan Maximin’den tepki!

Sezonun son bölümünde iyice gözden düşen ve formayı adeta unutan Allan Saint Maximin sürpriz bir şekilde Rangers maçının kadrosuna alınmadı. Herhangi bir sakatlığı olmamasına rağmen İskoçya'ya götürülmeyen Fransız yıldız sosyal medyasından bir paylaşım yaptı ve "Beni yıkmak için bundan daha fazlası gerekecek. Yalan asansöre bindiğinde, gerçek merdivenleri çıkar; daha uzun sürer ama sonunda her zaman varır. Eğer Allah bizimle ise, kim bize karşı olabilir?" ifadesini kullandı.



Maximin'in bu paylaşımıyla Mourinho'ya mesaj gönderdiği iddia edildi. Yıldız futbolcu gelen tepkiler üzerine kısa bir süre sonra Fenerbahçe formalı bir fotoğrafını paylaşıp, "Barış ve sevgi" notunu düştü.

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