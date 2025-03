Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Allah kimseyi bu duruma düşürmesin!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu Toplantısında ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Jose Mourinho hakkında sert ifadeler kullandı. Özbek, "Türk futbolunu, Türk insanını her gün sistematik bir şekilde aşağılamaya çalışan, ırkçı söylemlerde bulunan hocalarına da alkış tutuyorlar. Allah kimseyi sırf şampiyonluk kazanmak için böyle bir durumu savunmak zorunda bırakmasın. Bu olay bir aslında her şeye ne kadar farklı baktığımızı gösteriyor. G.Saray tarihi boyunca bu oportunist yaklaşımlardan, ahlaki açıdan sorunlu tavırlardan uzak durmuştur. Her zaman söylediğimiz gibi iyiler yine sahada kazanacaktır. Mayıslar bizimdir, yine bizim olacak" şeklinde konuştu. Özbek, "Bizi engellemek için organize bir şekilde hareket eden, kirli bir ittifakın parçası olan bu kişilere ve onların her gün sahnelemeye çalıştıkları ahlaksız oyunlara karşı yine sahada olacağız" diye konuştu.

GÜZEL HABERLERİM OLACAK

Özbek, "Riva Projesi'nde 2017'de Emlak Konut'la bir hasılat paylaşımı yapmıştık. Emlak Konut'la yaptığımız sözleşme gereği müteahhit işi bırakırsa Emlak Konut bizzat kendisi villaları yapıp bize teslim etmek zorunda. Bugün geldiğimiz nokta bu. İşin rakamsal boyutu itibariyle şu anda hiçbir şey söylemek istemiyorum. Cidden ne kadar başarılı olduğumuz, Galatasaray'ın ne kadar güçlü olduğu konusunda çok güzel haberlerim olacak. Son derece iyi gidiyor. İmzaların atılmasıyla sizlere bu bilgileri aktaracağım" dedi.